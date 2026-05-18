RCF Hérault : La Samaritaine et les traditions orthodoxes autour de l’eau et de la rencontre

Aujourd’hui, nous poursuivons notre voyage à travers le temps pascal dans la tradition orthodoxe.

Quelques semaines après Pâques, l’Église nous propose un évangile très particulier : la rencontre du Christ avec la Samaritaine, près d’un puits.

Cette scène se déroule dans un moment simple du quotidien.

Le Christ, fatigué par la marche, s’arrête près d’un puits.

Une femme vient puiser de l’eau. Et un dialogue commence.