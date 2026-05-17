Colloque : L’augmentation ou la déification de l’humain ? – les 20 et 21 juin

Catégories À la Une Actualités Conférences France par
Colloque : L’augmentation ou la déification de l’humain ? – les 20 et 21 juin

Avec la bénédiction de Mgr Joseph, le Département Théologie et science de la MOREOM, en collaboration avec le Centre Saint Dumitru Stăniloae, organise les 20 et 21 juin prochains le colloque « L’augmentation ou la déification de l’humain » ?

Il offrira une occasion concrète de problématisation communautaire, à la fois académique et ecclésiale, des tendances anthropologiques contemporaines manifestes dans les sociétés actuelles.

Des professeurs du CDS, des invités ainsi que des étudiants en dernière année du premier Cycle d’études y interviennent, favorisant le dialogue et la confrontation critique.« L’augmentation ou la déification de l’humain ? » ouvre sur une réflexion quant au sens et au devenir de l’homme aujourd’hui, sous l’impact des nouvelles technologies, dans une perspective eschatologique.

PROGRAMME

Samedi | chapelle Saint-Dumitru et Saint-Leufroy, 3 Rue du Chemin Vert, 92150 Suresnes |

  • 8h30-10h00: Divine liturgie
  • 10h00-11h00: petit déjeuner
  • 11h00-12h00: Conférence d’Adrian Lemeni: Assumer la vie intérieure dans le contexte de l’extériorité générée par les media technologiques d’aujourd’hui
  • 12h00-12h45: Conférence de Père Isaac: La déification de l’homme selon le Nouveau Testament
  • 12h45-14h00: déjeuner (buffet)
  • 14h00-14h45: Conférence de Père Marc-Antoine: L’anthropologie finaliste chez les Pères de l Église
  • 14h45-15h30: Conférence Tudor-Ștefan Rotaru: Transhumanisme : débats séculiers et réponse orthodoxe
  • 15h30-16h00: pause café
  • 16h00-17h30: Communications données par les étudiants CDS
  • 17h30-19h00: Communications courtes: Père Denis Malvy, Miruna Belea, Emanuel Dobre
  • 19h00-20h00: Vêpres
  • 20h00: Dîner et échanges

Dimanche | cathédrale des Saints Archanges, 9 Bis Rue Jean de Beauvais, 75005 Paris |

  • 10h00-12h00: Divine liturgie
  • 12h00-13h00: déjeuner (buffet)
  • 13h00-13h45: Conférence de Père Răzvan Ionescu: L’augmentation ou la déification de l’humain?
  • 13h45-15h30: Table ronde
  • 15h30-15h45: Présentation de livre – nouvelle parution: Père Răzvan Ionescu, Îmbunătățirea sau îndumnezeirea omului? Alegeri cu impact existențial într-o lume tot mai digitalizată
  • 15h45-16h00: Présentation de l’offre de formation du CDS

Les inscriptions se font sur la page https://www.helloasso.com/associations/centre-orthodoxe-d-etudes-et-de-recherche-dumitru-staniloae-c-d-s/evenements/colloque-l-augmentation-ou-la-deification-de-l-humain de HelloAsso.

Pour plus d’information, veuillez écrire à l’adresse mail colloque.2026@cdsparis.eu.

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

Colloque : L’augmentation ou la déification de l’humain ? – les 20 et 21 juin

Avec la bénédiction de Mgr Joseph, le Département Théologie et science de la MOREOM, en collaboration avec le Centre Saint Dumitru ...

L’Église orthodoxe russe canonise un nouveau martyr et un nouveau confesseur

Par décision du Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe, deux nouveaux saints du XXᵉ siècle ont été canonisés lors de la ...

Patriarche Bartholomée : « Nous avançons vers le rétablissement de la pleine unité avec l’Église catholique romaine »

À l’occasion du premier anniversaire de l’élection du pape Léon XIV, le patriarche œcuménique a pris la parole lors d’une ...

Le patriarche œcuménique et l’archevêque d’Albanie en Cappadoce

Le patriarche œcuménique Bartholomée effectue depuis ce samedi 16 mai, et jusqu’au soir du lundi, un pèlerinage en Cappadoce, en ...

4 MAI (ancien calendrier)  17 MAI (nouveau)

Dimanche de l’Aveugle né Sainte Pélagie, vierge, martyre à Tarse (vers 290) ; saint Curcodome, diacre à Auxerre (IIIème s.) ...

17 MAI

Dimanche de l’Aveugle né Saint Andronique, apôtre, et son épouse sainte Junia (Ier s.) ; saint Tropez, martyr (Ier s.) ...

Le dialogue théologique orthodoxe-luthérien se concentre sur la synodalité et la primauté lors d’une réunion à Sète

Deuxième réunion préparatoire à la 19ᵉ session plénière de la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l’Église orthodoxe ...

Un acte de vandalisme a été commis contre la cathédrale orthodoxe russe de Genève

Dans la nuit du 15 mai, un inconnu est entré dans la cathédrale orthodoxe russe de l’Exaltation de la Sainte-Croix ...

RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Fête de l’Ascension de notre Seigneur Jésus Christ »

« Cette saison, dans « Les chemins de l’orthodoxie », le père Jean-Claude Gurnade vous propose une série inédite de dix épisodes, pour ...

3 mai (ancien calendrier)  16 mai (nouveau)

Saint Timothée et son épouse sainte Maure, martyrs en Égypte (298) ; saint Théodose, higoumène des Grottes de Kiev (1074) ...

16 MAI

Saint Théodore le Sanctifié (ou le Consacré), disciple de saint Pacôme en Égypte (368) ; saints Guy, Modeste et Crescence ...

Métropolite Onuphre : le péché de la guerre affecte l’état spirituel des hommes

Le Département d’information et d’éducation de l’Église orthodoxe ukrainienne a publié aujourd’hui l’entretien de Sa Béatitude le métropolite de Kiev ...

(Re)voir le documentaire Orthodoxie France 2 « Sur les épaules de géants »

Traduire les Pères de l’Église, c’est rendre accessibles dans notre langue les voix de Jean Chrysostome, de Basile le Grand, ...

En Albanie, le lycée ecclésiastique « Sainte-Croix » de Gjirokastër cesse son activité

Le gouvernement albanais a retiré la licence d’exploitation du lycée orthodoxe « Sainte-Croix » de Gjirokastër, établissement fondé en 1998 ...

2 MAI (ancien calendrier)   15 MAI (nouveau)

Jour de jeûne – dispense de poisson Invention des reliques de saint Athanase le Grand, archevêque d’Alexandrie (373) ; saints ...

15 mai

Jour de jeûne Saint Pacôme le Grand, fondateur du cénobitisme en Haute-Égypte (348) ; saint hiéromartyr Euphrase, évêque, patron d’Ajaccio ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

24 avenue Roland Garros

78140 Vélizy

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2026 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.