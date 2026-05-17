Colloque : L’augmentation ou la déification de l’humain ? – les 20 et 21 juin

Avec la bénédiction de Mgr Joseph, le Département Théologie et science de la MOREOM, en collaboration avec le Centre Saint Dumitru Stăniloae, organise les 20 et 21 juin prochains le colloque « L’augmentation ou la déification de l’humain » ?

Il offrira une occasion concrète de problématisation communautaire, à la fois académique et ecclésiale, des tendances anthropologiques contemporaines manifestes dans les sociétés actuelles.

Des professeurs du CDS, des invités ainsi que des étudiants en dernière année du premier Cycle d’études y interviennent, favorisant le dialogue et la confrontation critique.« L’augmentation ou la déification de l’humain ? » ouvre sur une réflexion quant au sens et au devenir de l’homme aujourd’hui, sous l’impact des nouvelles technologies, dans une perspective eschatologique.

PROGRAMME

Samedi | chapelle Saint-Dumitru et Saint-Leufroy, 3 Rue du Chemin Vert, 92150 Suresnes |

8h30-10h00: Divine liturgie

10h00-11h00: petit déjeuner

11h00-12h00: Conférence d’Adrian Lemeni: Assumer la vie intérieure dans le contexte de l’extériorité générée par les media technologiques d’aujourd’hui

Assumer la vie intérieure dans le contexte de l’extériorité générée par les media technologiques d’aujourd’hui 12h00-12h45: Conférence de Père Isaac: La déification de l’homme selon le Nouveau Testament

La déification de l’homme selon le Nouveau Testament 12h45-14h00: déjeuner (buffet)

14h00-14h45: Conférence de Père Marc-Antoine: L’anthropologie finaliste chez les Pères de l Église

L’anthropologie finaliste chez les Pères de l Église 14h45-15h30: Conférence Tudor-Ștefan Rotaru: Transhumanisme : débats séculiers et réponse orthodoxe

Transhumanisme : débats séculiers et réponse orthodoxe 15h30-16h00: pause café

16h00-17h30: Communications données par les étudiants CDS

17h30-19h00: Communications courtes: Père Denis Malvy, Miruna Belea, Emanuel Dobre

19h00-20h00: Vêpres

20h00: Dîner et échanges

Dimanche | cathédrale des Saints Archanges, 9 Bis Rue Jean de Beauvais, 75005 Paris |

10h00-12h00: Divine liturgie

12h00-13h00: déjeuner (buffet)

13h00-13h45: Conférence de Père Răzvan Ionescu: L’augmentation ou la déification de l’humain?

L’augmentation ou la déification de l’humain? 13h45-15h30: Table ronde

15h30-15h45: Présentation de livre – nouvelle parution: Père Răzvan Ionescu, Îmbunătățirea sau îndumnezeirea omului? Alegeri cu impact existențial într-o lume tot mai digitalizată

– nouvelle parution: Père Răzvan Ionescu, Îmbunătățirea sau îndumnezeirea omului? Alegeri cu impact existențial într-o lume tot mai digitalizată 15h45-16h00: Présentation de l’offre de formation du CDS

Les inscriptions se font sur la page https://www.helloasso.com/associations/centre-orthodoxe-d-etudes-et-de-recherche-dumitru-staniloae-c-d-s/evenements/colloque-l-augmentation-ou-la-deification-de-l-humain de HelloAsso.

Pour plus d’information, veuillez écrire à l’adresse mail colloque.2026@cdsparis.eu.