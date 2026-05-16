RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Fête de l’Ascension de notre Seigneur Jésus Christ »

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RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Fête de l’Ascension de notre Seigneur Jésus Christ »

« Cette saison, dans « Les chemins de l’orthodoxie », le père Jean-Claude Gurnade vous propose une série inédite de dix épisodes, pour entrer ensemble, dans le mystère des fêtes liturgiques orthodoxes. D’abord, à travers les sources de ces fêtes, et leur sens théologique, puis, par l’hymnographie qui soutient leur célébration liturgique, et enfin, à travers la lecture de leurs icônes. Aujourd’hui, pour le neuvième épisode, il nous propose : la fête de l’Ascension de notre Seigneur Jésus Christ. » Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

Source : RCF

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Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
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