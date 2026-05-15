En Albanie, le lycée ecclésiastique « Sainte-Croix » de Gjirokastër cesse son activité

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En Albanie, le lycée ecclésiastique « Sainte-Croix » de Gjirokastër cesse son activité

Le gouvernement albanais a retiré la licence d’exploitation du lycée orthodoxe « Sainte-Croix » de Gjirokastër, établissement fondé en 1998 sous la sollicitude de l’archevêque Anastase, de bienheureuse mémoire. La direction de l’école dispose d’un délai de trois jours pour préparer le transfert des élèves vers les établissements publics. L’Église orthodoxe autocéphale d’Albanie a précisé que la décision gouvernementale constitue une réponse administrative à la demande de l’institution elle-même. Le

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Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
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