En Albanie, le lycée ecclésiastique « Sainte-Croix » de Gjirokastër cesse son activité

Le gouvernement albanais a retiré la licence d’exploitation du lycée orthodoxe « Sainte-Croix » de Gjirokastër, établissement fondé en 1998 sous la sollicitude de l’archevêque Anastase, de bienheureuse mémoire. La direction de l’école dispose d’un délai de trois jours pour préparer le transfert des élèves vers les établissements publics. L’Église orthodoxe autocéphale d’Albanie a précisé que la décision gouvernementale constitue une réponse administrative à la demande de l’institution elle-même. Le

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