« Pourquoi faire de la théologie aujourd’hui ? », thème de l’université de rentrée de l’Institut Saint-Serge, vendredi 11 septembre

« L’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge est heureux de vous annoncer que sa prochaine université de rentrée se tiendra le vendredi 11 septembre, de 9h30 à 18h, à Paris et en ligne.

Organisée en partenariat avec le Centre orthodoxe d’études et de recherches Dumitru Stăniloae de Paris et l’Institut de théologie orthodoxe Apôtre-Paul de Bruxelles, cette journée aura pour thème : Pourquoi faire de la théologie aujourd’hui ?

La théologie chrétienne occupe aujourd’hui une position singulière. Discipline universitaire à part entière, elle participe pleinement aux exigences de la recherche scientifique, du débat intellectuel et de la transmission des savoirs. Mais elle demeure également enracinée dans la vie des Églises, dont elle reçoit son objet, sa tradition et une part essentielle de sa finalité. »

Source et présentation : Institut Saint-Serge