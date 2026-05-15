(Re)voir le documentaire Orthodoxie France 2 « Sur les épaules de géants »

Traduire les Pères de l’Église, c’est rendre accessibles dans notre langue les voix de Jean Chrysostome, de Basile le Grand, de Maxime le Confesseur. Ce documentaire raconte cette transmission.

Au XVIIᵉ siècle, à Port-Royal-des-Champs, les Solitaires entreprennent une traduction d’une rigueur sans précédent. Michel Stavrou nous guide sur ces lieux et révèle une parenté inattendue avec la démarche orthodoxe.

Au XIXᵉ siècle, l’abbé Migne publie des centaines de volumes de patrologie. Marie-Hélène Congourdeau, directrice de la collection Les Pères dans la foi, montre comment ces volumes ont nourri la renaissance patristique orthodoxe.

Aux Sources Chrétiennes à Lyon, Guillaume Bady ouvre l’atelier : manuscrits, éditions critiques, textes grecs et français en regard.

Enfin, le père Marc-Antoine Costa de Beauregard rappelle que lire les Pères suppose la prière, les sacrements, une Tradition vivante.

Documentaire produit par le père Jivko Panev.

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