Le Bulletin de la Crypte, nouvelle série n°16

« Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. » (Mat 7,7)

Le recteur de la Crypte et le comité de rédaction du Bulletin sont heureux de vous faire part de la parution du Bulletin de la Crypte nouvelle série Nᵒ 16, printemps-été 2026, consacré plus spécialement à la thématique de la conversion, et de vous l’offrir sous forme numérique !

Le Bulletin est une institution de la paroisse de la Sainte Trinité (la Crypte), qui au-delà de la Crypte, s’adresse aux orthodoxes francophones, aux personnes intéressées par l’Orthodoxie et à toute personne en quête de Dieu.

Soyez attentifs : Il faut adresser maintenant toute la correspondance concernant le Bulletin à « Bulletin de la Crypte », 12 rue Daru 75008 Paris (France) ou via la nouvelle adresse mail : bulletincrypte@gmail.com