Première Liturgie de la nouvelle paroisse de la Nativité du Christ à Arradon (Morbihan)

Avec la bénédiction du métropolite Jean de Doubna, archevêque des églises de tradition russe en Europe occidentale, la jeune communauté a célébré ce dimanche 31 mai 2026 la Divine Liturgie de la Pentecôte selon le rite de saint Jean Chrysostome, suivie des Vêpres de l’agenouillement. Une célébration priante et dynamique marquée par une joie profonde.

Le recteur, père Syméon Çuhaciender, ordonné au monastère Saint-Silouane, et 2nd prêtre de la paroisse de la Résurrection à Nantes, présidait la célébration. Il était assisté du diacre Sergueï Malko, de la paroisse de la Résurrection de Nantes ; de l’hypodiacre Dimitri de la paroisse de Tours, ainsi que du lecteur Mathieu et du servant Alexandre. Tous deux de la paroisse de Nantes également.

Les fidèles sont venus nombreux soutenir cette création et accompagner de leur prière la naissance de cette communauté. Des paroissiens de Nantes, Lorient, Vannes, Surzur sont venus également célébrer la descente du Saint Esprit. Notamment le diacre Stéphane Sollogoub et sa famille, de la paroisse Saint-Gildas-Sainte-Claire à Crac’h (Morbihan).

Après la liturgie, père Syméon a remercié Monseigneur Jean, ainsi que tous les membres fondateurs et membres engagés à construire une communauté stable, tous ceux présents physiquement ou par la prière.

Une belle fête des mères a également été souhaitée, en rappelant que chaque mère a porté dans son propre corps la vie, donnée par le Saint Esprit, à l’image de la Vierge Marie. Vocation spirituelle de chaque chrétien.

La célébration s’est prolongée par des agapes fraternelles et pleines de vie grâce à la présence de nombreux enfants ! Ces agapes fraternelles ont été organisées dans la salle paroissiale par matouchka Angélique. Les dates et horaires des prochains offices sont disponibles sur le site internet.