21 mai (ancien calendrier) / 3 juin (nouveau)

Icône de la Mère de Dieu de Vladimir. Saints Constantin, empereur (337) et sa mère, sainte Hélène (327), égaux aux apôtres ; saint Hospice, ermite à Nice (VIème s.) ; saint Constantin, prince de Mourom (1129), et ses fils, saints Michel et Théodore, thaumaturges ; saint Cassien le grec, d’Ouglitch (1504).

SAINTS CONSTANTIN ET HÉLÈNE

Saint Constantin le Grand, le premier empereur chrétien, devenu par la grâce de Dieu « Apôtre du Seigneur parmi les rois », était fils du brillant général Constance Chlore et de sainte Hélène. Il naquit à Nissa (Niš) (vers 280) et grandit sur les champs de batailles, apprenant de son père non seulement l’art de la guerre, mais aussi le sage gouvernement de ses sujets et la clémence à l’égard des chrétiens.

Peu après sa proclamation (286), Dioclétien devant gouverner un empire trop grand, menacé de toutes parts par les barbares et troublé par d’incessants complots, confia à son ami Maximien le gouvernement de l’Occident et, quelques années plus tard (293), il plaça deux césars comme auxiliaires des deux augustes : Maximien Galère en Orient et Constance Chlore en Occident, avec juridiction sur la Grande-Bretagne, la Gaule et l’Espagne. Afin de s’assurer la fidélité de ce dernier, il l’obligea à répudier sainte Hélène pour épouser la fille de Maximien, et il garda de plus le jeune Constantin en otage à Nicomédie, sa capitale. Constantin passa donc son adolescence parmi les mœurs païennes, à la cour de Dioclétien puis de Galère, où il se distingua par son allure majestueuse et sa vaillance dans les combats, mais surtout par sa droiture morale et sa bonté, qui lui attiraient la sympathie de tous ceux qui l’approchaient. Il resplendissait par les vertus vraiment royales de la chasteté et de la mansuétude, qui l’élevaient au-dessus des intrigues et des bassesses coutumières aux milieux de cour. Mais ces qualités suscitèrent aussi des jalousies, en particulier de l’empereur Galère, qui l’envoyait constamment dans des campagnes périlleuses, d’où Constantin sortait chaque fois victorieux et en tirait un surcroît de gloire.

Après la démission de Dioclétien et de Maximien, les deux césars, Galère et Constance Chlore, furent élevés à la dignité d’auguste. Instruit des complots tramés contre son fils, Constance, malade et vieillissant, demanda que Constantin vienne le visiter. Échappant de justesse aux hommes envoyés pour le retenir, Constantin se précipita en Grande-Bretagne, où il eut la joie de revoir son père qui lui confia la succession de l’empire d’Occident, et lui recommanda d’aider et de protéger les chrétiens violemment persécutés depuis les édits de Dioclétien. Constance Chlore trouva peu après la mort à York, et Constantin fut aussitôt proclamé empereur par l’armée (25 juillet 306). Mais, entre temps, Galère, qui se considérait comme le premier empereur, avait désigné deux césars : Maximin Daïa pour l’Orient et Sévère pour l’Occident, avec Rome pour capitale. À la mort de Constance Chlore, il éleva Sévère à la dignité d’auguste ; mais ce dernier fut renversé par une révolte du peuple, suscitée par la garde prétorienne, et remplacé par Maxence, le fils de Maximien, qui fit bientôt régner à Rome une tyrannie sanguinaire et pleine de débauches. Maxence conclut un accord avec Constantin, auquel il laissait le pouvoir sur les régions les plus occidentales, avec Arles pour capitale. Constantin, respectant ces conditions, gouverna la part qui lui était échue avec justice et bonté ; il était aimé du peuple et redouté des Germains ainsi que des autres tribus barbares. Mais cette situation dura peu de temps, car Maxence entra bientôt en friction avec son père qu’il avait associé au pouvoir. Maximien se réfugia dans le royaume de Constantin et tenta aussitôt de s’emparer du pouvoir grâce à la complicité de sa fille Fausta, la seconde épouse de Constantin, femme fourbe et intrigante, qui fut par la suite la cause de bien des malheurs pour le pieux empereur. Le complot fut dévoilé et Maximien mit fin à ses jours (310).

Galère, informé des événements qui troublaient l’empire d’Occident, et avide d’accaparer tous les pouvoirs, désigna alors Licinius comme césar d’Occident et marcha vers Rome avec une puissante armée. Vaincu par Maxence, il battit en retraite et se retourna contre Constantin. Mais ce dernier lui infligea une défaite complète, et Galère périt lamentablement, après avoir promulgué un édit modérant la persécution générale qui faisait rage en Orient (311). Maximin Daïa, païen fanatique et persécuteur acharné des chrétiens, prit alors le titre d’auguste de l’empire d’Orient, et Maxence, resté seul à Rome, entreprit une campagne contre Constantin, en vue de s’arroger la totalité de l’empire d’Occident. Appelé au secours par les Romains qui souffraient de la tyrannie de Maxence, Constantin réunit ses troupes, passa les Alpes (septembre 312) et, conquérant aisément les villes d’Italie du Nord, il parvint jusqu’aux environs de Rome, où Maxence avait concentré des forces bien plus considérables.

Monté sur une hauteur, Constantin considérait avec perplexité la supériorité de ses adversaires lorsque, en plein midi, apparut dans le ciel une immense croix, constituée d’étoiles, autour de laquelle étaient écrits ces mots en grec : « Par ce signe tu vaincras ». La nuit suivante, le Christ lui-même apparut à l’empereur, et Il lui commanda de confectionner une croix semblable à celle qu’il avait contemplée dans sa vision et de la placer comme étendard à la tête de son armée. Le signe de la victoire resplendit alors de nouveau dans le ciel, et Constantin crut de toute son âme que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui donne la victoire aux rois et guide toute chose vers la fin qu’Il a prévue avant l’origine du monde. Dès le lever du jour, il fit confectionner ce labarum et donna l’ordre de le placer à la tête de ses troupes, à la place des aigles impériales, comme « signe de victoire sur la mort et trophée d’immortalité ». Il était constitué d’une longue pique dorée qui se terminait en forme de croix, et qui était surmontée d’une couronne d’or et de pierres précieuses, au centre de laquelle on distinguait le symbole du Sauveur (le chrisme constitué des deux premières lettres du nom du Christ). À la partie transversale de la croix était suspendue une étoffe de pourpre rehaussée de pierreries, qui renvoyait des éclats comme les rayons du soleil. Lors de la bataille décisive du pont Milvius, le 28 octobre 312, ce fut la Croix qui remporta la victoire. Maxence, en prenant la fuite, s’engagea sur le pont de bateaux qu’il avait fait construire, mais ce dernier s’effondra à son passage et le tyran périt englouti, avec tous ses officiers, comme autrefois Pharaon et ses cavaliers dans la mer Rouge (Ex 15).

Rendant grâce à Dieu pour cette victoire qui inaugurait une nouvelle ère de l’histoire humaine, Constantin fit une entrée triomphale dans Rome, qui le saluait comme son libérateur, son sauveur et son bienfaiteur. Il fit aussitôt élever le signe de la Croix sur les principaux monuments de la ville et l’on érigea une statue de l’empereur tenant en main la croix, comme signe de victoire et emblème de son autorité reçue du Christ. Dès lors, Constantin commença à se faire instruire sur la doctrine chrétienne et s’adonna assidûment à la lecture des Livres saints. Il fit restituer tous les biens confisqués par Maxence, rappela les exilés, libéra les captifs et fit rechercher les reliques des martyrs victimes de la Grande Persécution. À l’occasion de cette victoire sur Maxence, la religion chrétienne, si longtemps honnie et persécutée, pouvait désormais sortir de l’ombre et jouir de la protection du souverain. Tout en restant distincte du pouvoir politique, l’Église était désormais en mesure d’inspirer les gouvernants et de transformer en profondeur la vie des hommes et des états, pour leur inspirer les principes évangéliques. Quelques mois après, saint Constantin rencontra Licinius à Milan (313), et les deux empereurs, qui se partageaient dès lors le monde, signèrent un Édit mettant fin à la persécution et donnant licence aux chrétiens de pratiquer librement leur religion dans tout l’Empire. Constantin fut alors proclamé auguste suprême et l’on célébra le mariage de Constantia, sa sœur, et de Licinius.

Illuminé par la grâce de Dieu, le saint empereur n’accorda pas seulement la liberté générale, mais il encouragea aussi le développement du culte chrétien. Il accorda des subventions pour construire des églises et orner dignement les tombeaux des martyrs, restitua les biens des confesseurs et des martyrs confisqués par l’État et les fit attribuer à l’Église lorsque ces derniers n’avaient pas laissé d’héritiers. Il rendait honneur aux évêques qu’il recevait à sa table et il assistait aux conciles locaux pour faire régner la paix et la concorde.

Alors que la lumière de la vérité brillait ainsi en Occident, les ténèbres de l’idolâtrie et de la tyrannie continuaient d’être entretenues en Orient par Maximin Daïa qui déclara la guerre à Licinius. Celui-ci le vainquit en Thrace (30 avril 313) et, devenu maître de l’empire d’Orient, il intensifia la persécution. Il imposa des restrictions aux évêques , ferma des églises, exila les chrétiens en vue et confisqua leurs biens, et il fit cruellement châtier tous ceux qui venaient en aide aux détenus. Il imposa aux dignitaires d’offrir des sacrifices et fit régner l’injustice et la violence dans tous les domaines de l’administration. Apprenant ces mesures tyranniques prises en Orient contre les chrétiens, saint Constantin leva une puissante armée, guidée par le signe de la croix victorieuse, et, à la faveur d’une campagne contre les barbares en Pannonie, il pénétra sur le territoire de Licinius (322). Après une première défaite à Andrinople, le tyran se replia à Byzance puis fut définitivement vaincu à la bataille de Chrysopolis (18 septembre 324). Constantin triomphant, au nom du Christ et de la Vérité, s’employa dès lors à offrir l’Empire romain réunifié en présent au Roi des rois, et tel un nouvel Apôtre il fit proclamer jusqu’aux extrémités de l’Orient et de l’Occident, de la Mésopotamie à la Grande-Bretagne, la foi au Dieu unique et en son Fils incarné pour notre Salut. Usant de mansuétude envers les prisonniers de l’armée ennemie, il fit aussitôt appliquer en Orient les mêmes mesures en faveur de l’Église que celles qu’il avait décrétées auparavant en Occident. Dans un édit proclamé dans tout l’Empire, il déclarait que Dieu seul devait être considéré comme la cause de ses victoires et qu’il avait été choisi par la Providence pour se mettre au service du bien et de la vérité. Il plaça de nouveaux magistrats dans les provinces, auxquels il interdit d’offrir des sacrifices païens, et envoya dans toutes les contrées soumises à son autorité des lettres condamnant l’idolâtrie et exhortant à la conversion. Il incitait tous ses sujets à suivre son exemple, mais sans contraindre personne. L’Empire, régi par un seul empereur, présentait alors une image du Royaume de Dieu déjà présent sur la terre, où tous les hommes réconciliés pouvaient jouir de la paix et élever vers Dieu de continuelles hymnes d’actions de grâces.

À ce nouvel Empire chrétien, qui devait durer mille ans, il convenait de donner une capitale, mieux placée que Rome géographiquement et exempte des souvenirs de l’idolâtrie et de la tyrannie. Inspiré par un signe divin, le pieux empereur fixa son choix sur la petite ville de Byzance, qui occupait une position charnière entre l’Orient et l’Occident. Guidé par un ange, il marqua lui-même les limites de la nouvelle ville, et donna l’ordre au maître d’œuvre, Euphrata, de n’épargner aucune dépense pour la doter de monuments et de voies publiques dépassant en gloire et magnificence toutes les autres villes du monde. Lors de la fondation de la cité, le 8 novembre 324, Byzance reçut le nom de Constantinople et de Nouvelle Rome, et elle fut dédiée par la suite à la Mère de Dieu. Au centre du palais, on dressa une immense croix ornée de pierres précieuses, et sur le forum, on plaça au sommet d’une colonne de porphyre la statue de Constantin, dans laquelle était placée de saintes reliques, et au pied de la colonne furent déposées les corbeilles ayant servi au miracle de la multiplication des pains. Les travaux furent menés en grande hâte et, à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire du règne de l’empereur (11 août 330), on célébra avec faste l’inauguration de la nouvelle capitale.

Aussitôt après sa victoire sur Licinius, le premier souci de saint Constantin fut de rétablir et de confirmer l’unité de l’Église, gravement menacée par l’hérésie d’Arius, qui, d’Égypte, s’était répandue dans différentes contrées, à la faveur d’un décret de Licinius interdisant la réunion des synodes locaux. Après avoir envoyé, par l’intermédiaire d’Osius de Cordoue, des lettres d’exhortations à l’archevêque d’Alexandrie, Alexandre, et à Arius, dans lesquelles il exprimait sa souffrance devant la division, l’empereur convoqua tous les évêques de l’univers à Nicée, pour le premier grand et saint Concile Œcuménique (325). Cette première assemblée des évêques venus de toutes les extrémités du monde était une parfaite expression de la plénitude de l’Église et de l’unité de l’Empire chrétien. L’empereur y siégeait au milieu des évêques, rayonnant dans un vêtement de pierreries. Il ouvrit les sessions en adressant une action de grâces à Dieu pour cette réunion, et il exhorta les participants à la paix et à résoudre les divisions semées par le démon dans la Maison de Dieu. Il participa lui-même aux débats et, par sa douceur et sa pondération, réussit à réconcilier les opposants. On procéda alors à la condamnation d’Arius et de ses partisans , et l’on résolut de célébrer Pâques partout à la même date, en signe d’unité de la foi. Pour conclure les sessions du Concile, saint Constantin convia tous les Pères, à l’occasion du vingtième anniversaire de son règne, à un grand banquet, qui fut une somptueuse préfiguration du Royaume de Dieu, puis il les renvoya en paix dans leurs diocèses, munis de riches présents.

L’année suivante (326), l’impératrice Hélène, qui venait d’être baptisée, entreprit un pèlerinage en Palestine , au cours duquel on découvrit l’emplacement du Calvaire et, grâce à une révélation miraculeuse, la Croix du Seigneur enfouie sous terre [14 sept.]. Saint Constantin ordonna alors d’ériger à cet endroit une somptueuse basilique dédiée à la Résurrection, laquelle fut inaugurée en 335, à l’occasion du trentième anniversaire de son règne. Sainte Hélène visita aussi d’autres Lieux saints et fit construire des basiliques à Bethléem et au Mont des Oliviers ; elle délivra les captifs et répandit de larges aumônes dans tout l’Orient. On rapporte qu’elle nourrissait une telle admiration pour les vierges consacrées, qu’elle réunit toutes les femmes consacrées à Dieu, et qu’elle les servit à table, comme une servante, se privant elle-même de nourriture . À l’issue de ce pèlerinage, elle rendit pieusement son âme à Dieu, à l’âge de quatre-vingts ans. Ses funérailles eurent lieu à Constantinople ; par la suite, son corps fut transféré à Rome.

La sécurité des frontières ayant été assurée par un habile jeu d’alliances, et les barbares ayant transformé leurs glaives en instruments agricoles (Is 2, 4), le pieux souverain put passer en paix le reste de son règne et s’occuper d’affermir les fondements et les institutions du nouvel Empire chrétien. Il encouragea par tous les moyens l’expansion du christianisme et transforma aussi en profondeur les lois romaines, en vue de les soumettre à l’esprit de charité et de mansuétude de l’Évangile. Dès son élévation au pouvoir, il avait décrété que le dimanche serait jour chômé dans tout l’Empire, il avait aboli la peine de mort par crucifixion, avait interdit les combats de gladiateurs et sévèrement châtié les rapts et les attentats à la pudeur. Par la suite, il encouragea l’institution de la famille, comme base de l’édifice social, en limitant le divorce, en condamnant l’adultère et en légiférant sur les droits d’héritage. Il fit également lever les lois jadis promulguées contre ceux qui restaient sans progéniture, afin d’encourager le monachisme qui connaissait alors un grand essor, et accorda de larges dons aux vierges consacrées, qu’il respectait jusqu’à l’adoration. Lorsque le siège de l’administration fut définitivement transféré à Constantinople (330), l’empereur y interdit la célébration des fêtes païennes et empêcha l’accès des païens aux charges de l’État. Se considérant comme l’« évêque des choses extérieures » , il apparaissait dans tout son gouvernement comme une image vivante de Dieu, qui répand généreusement ses bienfaits sur tous. Il distribuait abondamment les aumônes à tous ceux qui étaient dans le besoin, chrétiens ou non, soutenait les veuves et se faisait le père des orphelins. Il protégeait les pauvres contre les exactions des puissants, et il favorisa la prospérité de ses sujets en allégeant d’un quart l’impôt annuel et en faisant réviser l’évaluation des propriétés pour la répartition des charges fiscales.

Calme, paisible et maître des passions qui tourmentent en général les puissants, il s’était fait représenter sur les monnaies debout, le regard tourné vers le ciel, affirmant ainsi que le souverain doit être un homme de prière et un intercesseur pour la paix et la concorde de son royaume. Dans son palais, il s’était réservé une salle, où chaque jour il s’isolait pour prier et méditer les saintes Écritures, et il passait souvent ses nuits à rédiger des discours, dans lesquels il exhortait le peuple à l’amour de la vérité et de la vertu. Apprenant un jour que quelqu’un avait jeté une pierre sur une de ses effigies, l’empereur, à qui on avait demandé de châtier le coupable, se passa la main sur le visage en souriant et dit : « Je ne sens aucune plaie et suis en pleine santé », et il laissa l’homme repartir librement. Quiconque l’approchait pour obtenir une grâce était sûr d’être satisfait, de sorte que l’on pouvait croire en ces temps, que Dieu régnait véritablement parmi les hommes.

Peu après le trentième anniversaire du règne, célébré par des fêtes grandioses (335), le roi de Perse, Sapor (Shâpûr) II, déclencha une persécution contre les chrétiens de son royaume, puis, rompant son alliance avec Constantin, il envahit l’Arménie. Le pieux empereur leva alors une puissante armée pour partir à la défense des chrétiens, et décida de participer en personne à la campagne. Mais il tomba malade à Hélénopolis et fut transporté en hâte jusqu’aux environs de Nicomédie, où il reçut le saint baptême, que par respect il avait retardé depuis tant d’années. Refusant de revêtir de nouveau la pourpre impériale, il rendit son âme au Roi du ciel et de la terre, le jour de la Pentecôte 337, encore vêtu de la tunique blanche des néophytes. Après avoir prononcé une prière d’action de grâces, ses derniers mots furent : « Maintenant je sais que je suis vraiment bienheureux, maintenant je sais que je suis devenu digne de la vie éternelle, maintenant je sais que je participe à la Lumière divine ». Son corps fut aussitôt transporté à Constantinople, où après de somptueuses funérailles en présence de tout le peuple, il fut déposé dans l’église des Saints-Apôtres, au milieu des sarcophages vides des douze Disciples du Seigneur. Celui qui, converti par une révélation semblable à celle de saint Paul, Apôtre des Nations, avait soumis par son œuvre colossale l’Empire romain à la doctrine du Christ, fut ainsi glorifié au-delà de tous les autres empereurs et c’est à juste titre qu’il est vénéré depuis comme Égal-aux-Apôtres .

(Tiré du Synaxaire du hiéromoine Macaire de Simonos Petras)

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Tropaire de l’icône de la Mère de Dieu de Vladimir, ton 4

En ce jour rayonne l’illustre cité de Moscou, car elle a reçu comme un rayon de soleil, notre Dame, ton icône miraculeuse, vers laquelle nous accourons pour te chanter, suppliants: admirable Souveraine et Mère de Dieu, prie le Christ qui s’est fait chair en ton sein de protéger ta cité et de garder, toute ville et contrée de tout malheur causé par l’ennemi et de sauver nos âmes, en la tendresse de ton cœur.

Tropaire du dimanche du 5ème ton

Fidèles, chantons et adorons le Verbe coéternel au Père et à l’Esprit, né d’une Vierge pour notre salut : car il Lui a plu, en Sa chair, de monter sur la Croix, de subir la mort et de relever les défunts par Sa glorieuse Résurrection !

Tropaire de saint Constantin, ton 8

Ayant vu dans le ciel l’image de ta Croix * et comme Paul ayant reçu l’appel non des hommes, mais de toi, * Seigneur, ton apôtre parmi les rois * a remis la cité impériale entre tes mains; * garde-la sans cesse en paix, par l’intercession de ta Mère, seul Ami des hommes.

Kondakion de l’aveugle né, ton 3

Les yeux de mon âme étant aveugles, je viens à toi, ô Christ, comme l’aveugle de naissance, et avec repentir je te clame : Tu es la Lumière qui resplendit sur ceux qui sont dans les ténèbres.

Kondakion des saints Constantin et Hélène, ton 3

En ce jour, avec sa mère Hélène, Constantin * a montré au grand jour le bois vénérable de la Croix, * sujet de honte pour les juifs et les païens, * arme des rois chrétiens pour triompher de l’ennemi * et qui pour nous-mêmes est devenue * un signe sublime, redouté des adversaires du Christ.

Kondakion de l’icône de la Mère de Dieu de Vladimir, ton 8

Que retentissent nos accents de victoire en ton honneur, invincible Reine, toi qui nous sauves des périls du combat, Mère de Dieu, Vierge souveraine; pour la venue de ton icône miraculeuse, nous célébrons la brillante fête de ta rencontre et comme il se doit te chantons: Réjouis-toi, Épouse inépousée.

ÉPÎTRE DU JOUR

Actes XVII,1-15

Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux, d’après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c’est lui qui est le Christ. Quelques-uns d’entre eux furent persuadés, et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu’une grande multitude de Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements, et répandirent l’agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason, et ils cherchèrent Paul et Silas, pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant : Ces gens, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici, et Jason les a reçus.Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu’il y a un autre roi, Jésus.Par ces paroles ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu’après avoir obtenu d’eux une caution. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu’ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique ; ils reçurent la parole avec beaucoup d’empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu’on leur disait était exact. Plusieurs d’entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction, et beaucoup d’hommes. Mais, quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer ; Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu’à Athènes. Puis ils s’en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l’ordre de le rejoindre au plus tôt.

ÉVANGILE DU JOUR

Jn XI, 47-57

Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sanhédrin, et dirent: Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L’un d’eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: Vous n’y entendez rien; vous ne réfléchissez pas qu’il est dans votre intérêt qu’un seul homme meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même; mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n’était pas pour la nation seulement; c’était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C’est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs; mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm; et là il demeurait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche. Et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque, pour se purifier. Ils cherchaient Jésus, et ils se disaient les uns aux autres dans le temple: Que vous en semble? Ne viendra-t-il pas à la fête? Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l’ordre que, si quelqu’un savait où il était, il le déclarât, afin qu’on se saisît de lui.