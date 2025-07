Les 8 et 9 juillet 2025, sous la présidence du patriarche œcuménique Bartholomée, le Saint-Synode du patriarcat œcuménique s’est réuni à Constantinople. Lors de sa deuxième session, et suivant une proposition du Comité canonique, le Synode a pris la décision officielle de canoniser le père Dimitrios Gagastathis de la Sainte métropole de Trikki, Gardiki et Pyli et de l’inscrire dans le Synaxaire (calendrier officiel des saints) de l’Église orthodoxe orientale.

