Une nouvelle maison d’édition orthodoxe de langue française : les Éditions des saints Cyrille et Méthode

Une nouvelle maison d’édition vient de voir le jour dans le paysage orthodoxe francophone : les Éditions des saints Cyrille et Méthode, dont la boutique en ligne, baptisée Kyrillos en référence à saint Cyrille, a été lancée pour Pâques 2026.

Le projet s’inscrit dans le prolongement du blog pravoslavie.fr, qui publie depuis 2018 des articles consacrés au christianisme orthodoxe. Les quatre premiers titres, parus en 2024 sous l’enseigne « Éditions Pravoslavie », ont accompagné la maturation d’un projet éditorial qui a pris, la même année, le nom des deux saints frères de Thessalonique. Le choix n’est pas anodin : créateurs de l’alphabet glagolitique et traducteurs des Écritures pour les peuples slaves au IXᵉ siècle, saint Cyrille et saint Méthode incarnent la transmission fidèle de la foi et son enracinement dans une langue nouvelle. C’est précisément la vocation que se donne la maison : rendre accessible en français un héritage spirituel encore trop méconnu, des Pères du désert aux grands auteurs slaves des XIXᵉ et XXᵉ siècles.

La ligne éditoriale s’articule autour de plusieurs collections : Apologétique, Héritage patristique, Vies de saints, Offices, liturgies et prières, Sainte Écriture, Famille orthodoxe, ainsi qu’une collection d’icônes. Quatre ouvrages sont d’ores et déjà disponibles : L’Église est Une d’Alexis Khomiakov, un Catéchisme orthodoxe pour les écoliers du XXIᵉ siècle, un recueil de Citations de saint Jean Climaque, et la Vie de saint Antoine le Grand de saint Athanase d’Alexandrie.

Plusieurs titres sont annoncés. Parmi eux, les Dialogues de l’archiprêtre Valentin Sventsitsky (1881-1931), rédigés en exil sibérien et recopiés à la main par ses enfants spirituels ; une Sainte Histoire pour les petits enfants d’après le texte de Mgr Benjamin, archevêque de Nijni-Novgorod ; un Tétraévangile traduit par A. Leleu et B. Fragu à partir du texte grec officiel de l’Église de Grèce ; un Psautier de saint Éphrem le Syrien dans la compilation de l’évêque Théophane le Reclus ; ainsi que L’Église orthodoxe et l’œcuménisme de l’archimandrite Justin Popovitch.

Inspirée de la tradition orthodoxe bulgare, la maison assure sa logistique depuis la Bourgogne, avec un soin particulier accordé à la qualité de l’objet-livre. Elle place sa démarche sous le signe de l’authenticité du message, de la fidélité aux sources et de la transmission des textes.

Pour découvrir le catalogue : kyrillos.fr