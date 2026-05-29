RCF Hérault : La Sainte Trinité dans la tradition orthodoxe

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RCF Hérault : La Sainte Trinité dans la tradition orthodoxe

Aujourd’hui, nous vous invitons à découvrir une grande fête de la tradition orthodoxe : la fête de la Sainte Trinité, aussi appelée la Pentecôte. Célébrée cinquante jours après Paques, elle marque la descente du Saint-Esprit sur les apôtres.

Dans l’Église orthodoxe, cette fête est l’une des plus lumineuses et des plus profondes.
Elle est souvent appelée le jour de la naissance de l’Église.
Car c’est à ce moment-là que les apôtres reçoivent la force et l’inspiration pour annoncer le message du Christ au monde.

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