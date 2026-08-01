RCF Bordeaux («Les chemins de l’orthodoxie»): « Fête de la Transfiguration de Notre Seigneur Jésus-Christ »

Cette saison, dans « Les chemins de l’orthodoxie« , le père Jean-Claude Gurnade vous propose une série inédite de douze épisodes, pour entrer ensemble, dans le mystère des fêtes liturgiques orthodoxes. D’abord, à travers les sources de ces fêtes, et leur sens théologique, puis, par l’hymnographie qui soutient leur célébration liturgique, et enfin, à travers la lecture de leurs icônes. Aujourd’hui, pour le onzième épisode, nous voyons avec lui, la fête de la Transfiguration de Notre Seigneur Jésus au Mont Thabor. Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

Source : RCF