« Orthodoxie » (France-Culture) : « Sur les décrets du concile de Nicée »

L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 19 octobre, avait pour thème : « Sur les décrets du concile de Nicée ». Présentation : « Une émission consacrée au concile de Nicée I, premier concile œcuménique de l’Église, dont nous célébrons les 1700 ans cette année, puisqu’il a eu lieu en 325 dans la ville de Nicée (actuelle Iznik en Turquie). Avec Xavier Morales, professeur associé à l’Université Catholique pontificale du Chili. Qui est Athanase ? Sa vie, son œuvre. Le concile de Nicée de 325 est un événement majeur de l’histoire du christianisme – la première réunion d’évêques d’une telle ampleur (plus de 250 évêques) et rassemblant des chrétiens de diverses régions de l’Empire romain et au-delà. Et pourtant, les informations sur le déroulement de ce concile sont très rares. Ce que nous savons du concile dépend en grande partie de la lettre d’Athanase  et du dossier de documents contemporains annexés à la lettre par l’un de ses premiers éditeurs. Le texte d’Athanase présenté est un document historique, historiographique ainsi qu’herméneutique du concile de Nicée. » Ci-dessus : le podcast audio de l’émission.

