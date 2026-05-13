Communiqué de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France à propos de l’élection du nouveau primat de l’Église orthodoxe autocéphale de Géorgie

« Les évêques orthodoxes de France rendent grâce au Seigneur pour l’élection hier à Tbilissi [lundi 11 mai, ndr] du nouveau primat de l’Église orthodoxe de Géorgie, en la personne de Son Éminence le métropolite Shio (Moudjiri) de Sénaki et Tchkhorotskou.

Âgé de 57 ans, le nouveau patriarche qui succède au patriarche Élie II qui l’avait choisi comme locum tenens du trône patriarcal, est désormais le 142e catholicos-patriarche de toute la Géorgie !

L’élection d’un nouveau primat d’une Église orthodoxe autocéphale est toujours un acte de communion par excellence qui concerne l’ensemble du plérôme de l’Église.

Les évêques orthodoxes de France se réjouissent de cette élection. Ils adressent au nouveau patriarche élu, à l’épiscopat, aux clercs et aux fidèles de l’Église orthodoxe de Géorgie, les félicitations les plus chaleureuses et fraternelles. Ils prient le Seigneur d’accorder au nouveau primat, force, santé et longue vie au service du trône patriarcal de l’Église de Géorgie, dont il a désormais la charge. »

Source (dont la photographie) : AEOF