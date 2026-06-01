Patriarche Bartholomée : « Servir tous les orthodoxes, quelles que soient leur nation et leur langue »

Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée a présidé la divine liturgie de la fête de la Pentecôte, aujourd’hui, 31 mai 2026, en l’église patriarcale, entouré des hiérarques le métropolite majeur de Chalcédoine Emmanuel, le métropolite de Philadelphie Méliton, le métropolite d’Iconium Théolepte, l’archevêque de Crète Eugène, l’archevêque d’Anthédon Nectaire, représentant du Saint-Sépulcre à Constantinople, le métropolite d’Imbros et Ténédos Cyrille, le métropolite de Réthymnon et Avlopotamos Prodrome, et le métropolite