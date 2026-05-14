Conférence à Asnières : « L’émergence du culte de saint Justin de Ćelije et la création du diocèse serbe à Paris » (20 mai)

La paroisse orthodoxe Saint-Jean de San Francisco à Asnières organise une conférence consacrée à la vie et à l’œuvre de saint Justin de Ćelije (Justin Popović, 1894-1979, canonisé en 2010), hiéromoine et théologien de l’Église orthodoxe serbe, intercesseur et prophète de notre époque. La conférence sera donnée par Bosko Bojović, professeur des universités (EHESS, Paris, Belgrade), le mercredi 20 mai 2026 à 19 h, dans les locaux de la paroisse Saint-Maurice de Bécon.

L’émergence du culte de saint Justin le « Nouveau Philosophe » et la création du diocèse serbe à Paris

La naissance du culte de saint Justin de Ćelije se situe au cœur même de la France. Tout commence peu après son décès en 1979, lorsque la Fraternité orthodoxe serbe « Père Justin Popović » voit le jour à Paris, portée par un groupe de fidèles orthodoxes. C’est dans ce contexte qu’une Française, Émilie van Taack, peint la toute première icône du saint, marquant ainsi le début d’un rayonnement spirituel qui dépasse rapidement les frontières de la France et de la Yougoslavie.

Pendant deux décennies, sous l’impulsion de figures dévouées comme Bosiljka Avramović et Vladimir Prodanović, la Fraternité transforme Paris en un centre missionnaire et intellectuel vibrant. À travers l’organisation de grandes réunions spirituelles au centre de Montgeron et la traduction d’œuvres théologiques majeures aux éditions L’Âge d’Homme par Jean-Louis Palierne, elle réussit à rassembler des centaines de fidèles, de clercs et d’intellectuels autour de la figure rayonnante d’Abba Justin.

Au-delà de cette effervescence spirituelle, ce mouvement populaire devient le moteur d’une véritable reconnaissance institutionnelle. C’est au sein de ces assemblées eucharistiques parisiennes que naissent les premières pétitions adressées au Saint-Synode pour la création d’un diocèse de l’Église orthodoxe serbe avec Paris pour siège. Parallèlement à cette structuration ecclésiale, la Fraternité s’engage aussi sur le terrain civique en défendant l’honneur du patriarche Pavle et de l’Église face aux attaques médiatiques de l’époque.

Redécouvrir ces vingt années d’activité, c’est comprendre comment une vision spirituelle profonde, portée par l’engagement des fidèles et la protection bienveillante de leur saint patron, a fini par donner naissance à la structure diocésaine actuelle en Europe occidentale.

Informations pratiques

Date : mercredi 20 mai 2026, à 19 h

Lieu : paroisse Saint-Maurice de Bécon, 212 rue Armand Sylvestre, 92400 Courbevoie, salle n° 1

Accès : parking disponible ; train, gare d’Asnières-sur-Seine ou de Bécon-les-Bruyères

Contact : stjeansanfrancisco.pafeos.org – paroisseasnieres@gmail.com

Paroisse orthodoxe Saint-Jean de San Francisco, 2 rue Roger Campestre, 92600 Asnières-sur-Seine.