Le métropolite Joseph rencontre les jeunes finalistes du festival d’éloquence chrétienne à Paris

Le métropolite Joseph d’Europe occidentale et méridionale du Patriarcat roumain a rencontré à la fin de la semaine dernière les jeunes participants à l’étape finale du festival-concours d’éloquence chrétienne « Saint-Jean-Chrysostome ». L’événement a réuni plus de 100 jeunes des quatre pays de l’archevêché, Belgique, Suisse, France et Pays-Bas, à la cathédrale métropolitaine des Saints-Archanges-Michel-Gabriel-et-Raphaël à Paris. Les participants ont répondu, en roumain, en français et en allemand, à la

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