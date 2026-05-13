Le métropolite Joseph rencontre les jeunes finalistes du festival d’éloquence chrétienne à Paris

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Le métropolite Joseph rencontre les jeunes finalistes du festival d’éloquence chrétienne à Paris

Le métropolite Joseph d’Europe occidentale et méridionale du Patriarcat roumain a rencontré à la fin de la semaine dernière les jeunes participants à l’étape finale du festival-concours d’éloquence chrétienne « Saint-Jean-Chrysostome ». L’événement a réuni plus de 100 jeunes des quatre pays de l’archevêché, Belgique, Suisse, France et Pays-Bas, à la cathédrale métropolitaine des Saints-Archanges-Michel-Gabriel-et-Raphaël à Paris. Les participants ont répondu, en roumain, en français et en allemand, à la

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Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
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