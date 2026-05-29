RCF Aix-Marseille : Les Pères des II et IIIèmes siècles – Méliton de Sardes et Hippolyte de Rome

Méliton de Sardes, grand apologiste du II? siècle, incarne la première théologie de la substitution : l’Église accomplit et dépasse l’Ancien Testament. Son Homélie pascale est un sommet de lyrisme mystique, annonçant le Christ comme l’Agneau rédempteur et la Pâque

éternelle. Il défend aussi un christianisme moralement supérieur à l’Empire décadent, dans une perspective d’alliance spirituelle entre foi et ordre romain.

Hippolyte de Rome, prêtre et disciple d’Irénée, fut un penseur rigoureux et polémiste. Son œuvre majeure, Philosophoumena, réfute les hérésies de son temps. Il est également l’auteur de la Tradition apostolique, source essentielle sur la liturgie primitive (baptême, eucharistie, ordination). Son exégèse typologique fait du Christ le nouvel Adam et de l’Église la nouvelle

Ève. Rigoriste, il conçoit l’Église comme communauté des saints, mais prêche la miséricorde divine. Chez lui apparaît déjà le thème grec de la déification de l’homme.