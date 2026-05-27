Le Symposium théologique international consacré à l’ancien Aimilianos s’est tenu à Athènes avec un grand succès

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Le Symposium théologique international consacré à l’ancien Aimilianos s’est tenu à Athènes avec un grand succès

C’est avec un grand succès et en présence d’un nombreux public (près de 1800 personnes pour la séance d’ouverture, près de 400 personnes pour les sessions) que s’est tenu à Athènes, du 8 au 10 mai 2026, le Symposium théologique international intitulé « Mémoire et honneur de l’ancien Aimilianos de Simonos Petra : témoin de la gloire de Dieu et guide dans l’Esprit », qui a mis en lumière différentes facettes de l’œuvre et de la personnalité de l’ancien Aimilianos Simonopetritis. La séance d’ouverture s’est conclue par un très beau documentaire retraçant la vie de l’Ancien.

Nous vous proposons de regarder les vidéos du symposium, qui sont disponibles aussi, avec une traduction anglaise, sur le site du monastère de Vatopaidi :

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Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
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