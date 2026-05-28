Vient de paraître : Higoumène Éphrem de Philothéou et d’Arizona, « Conseils spirituels ». Collection « Grands spirituels orthodoxes du XXᵉ siècle »

L’higoumène Éphrem (Moraïtis) (1928-2019) fut le plus jeune disciple du célèbre Joseph l’Hésychaste, canonisé en 2020. Il eut un grand rayonnement spirituel comme supérieur du monastère de Philothéou au Mont-Athos (1973-1991), où deux de ses disciples prirent la tête de deux autres monastères. Mais, son rayonnement manifesta tout son éclat quand il créa, en peu de temps, dix-huit monastères aux États-Unis et au Canada, où il apporta une aide à de nombreux moines, mais aussi à de nombreuses personnes vivant dans le monde que ses charismes attiraient.

Les « Conseils spirituels », qui ont connu en Grèce et aux États-Unis de nombreuses éditions et dont on trouvera ici une anthologie, reflètent la formation reçue de saint Joseph l’Hésychaste, mais aussi l’expérience personnelle de haut niveau du Père Éphrem.

Dans son enseignement, celui-ci se montre rigoureux et exigeant. Mais, on peut voir que dans ses lettres, où il se révèle le plus, il témoigne d’une grande compassion envers ses correspondants et s’associe facilement à eux avec humilité quand il s’agit d’évoquer leurs faiblesses et leurs besoins. C’est ce qui contribue à rendre ces lettres particulièrement touchantes.

Le Père Éphrem s’adresse souvent à des moines ou à des moniales, mais les laïcs trouveront facilement dans ses propos des conseils qu’ils pourront appliquer avec profit.

Higoumène Éphrem de Philothéou et d’Arizona, Conseils spirituels. Introduit et traduit par Jean-Claude Larchet. Collection « Grands spirituels orthodoxes du XXᵉ siècle », Éditions des Syrtes, 2026, 294 p., 20 €.