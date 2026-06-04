RCF Aix-Marseille : Les Pères des IIè et IIIèmes siècles – Théophile d’Antioche et Méthode d’Olympe

Catégories À la Une Actualités Radio par
RCF Aix-Marseille : Les Pères des IIè et IIIèmes siècles – Théophile d’Antioche et Méthode d’Olympe

Théophile d’Antioche, païen converti, devient évêque d’Antioche vers 169. Dans son Traité à Autolycus, il défend la foi chrétienne contre le polythéisme grec, affirmant que Dieu est invisible mais perceptible par sa providence. Premier à employer le mot « Trinité », il décrit le
Verbe (Logos) comme principe créateur et médiateur. Il oppose à la raison païenne la pureté du cœur comme voie vers Dieu, et voit dans la liberté humaine le lieu d’une coopération avec la grâce divine.

Méthode d’Olympe, évêque et martyr du III? siècle, s’inspire de Platon pour exalter la virginité dans Le Banquet des dix vierges, métaphore du mariage mystique du Christ et de l’Église. Il célèbre la pureté comme accomplissement de l’âme et la résurrection comme transformation spirituelle du corps. Par une riche imagerie — nuptiale, marine, lumineuse,
végétale — il exprime la beauté de la vertu et la montée de l’âme vers Dieu. Adversaire d’Origène, il prône la liberté contre le déterminisme et une foi incarnée dans la création.

À propos de l'auteur

Photo of author

Orthodoxie.com

Lire tous les articles par Orthodoxie.com

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

Paris, le 7 juin : un concert de chants liturgiques orthodoxes

Sept chœurs participeront dimanche 7 juin à partir de 15h30 au concert de chants liturgiques orthodoxes à Paris organisé dans ...

RCF Aix-Marseille : Les Pères des IIè et IIIèmes siècles – Théophile d’Antioche et Méthode d’Olympe

Théophile d’Antioche, païen converti, devient évêque d’Antioche vers 169. Dans son Traité à Autolycus, il défend la foi chrétienne contre ...

4 juin

Après-fête de la Pentecôte Saint Métrophane, patriarche de Constantinople (vers 325) ; saint hiéromartyr Astius, évêque de Dyrrachium en Macédoine ...

22 mai (ancien calendrier)/4 juin (nouveau)

Après-fête de la Pentecôte Saint Basilisque, évêque de Comanes, martyr à Amasée dans le Pont (vers 312) ; commémoration du ...

Le métropolite Hilarion (Alfeyev) envoyé servir dans le diocèse d’Argentine et d’Amérique du Sud

Par décret du patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille en date du 3 juin 2026, le métropolite ...

RCF Hérault : Lundi du Saint-Esprit

Chaque semaine sur RCF Maguelone Hérault : traditions, événements et actualités des Églises Orthodoxes pour mieux connaître la vie de ...

Première liturgie de la nouvelle paroisse de la Nativité du Christ à Arradon (Morbihan)

Avec la bénédiction du métropolite Jean de Doubna, archevêque des églises de tradition russe en Europe occidentale, la jeune communauté ...

21 mai (ancien calendrier) / 3 juin (nouveau)

Après-fête de la Pentecôte Icône de la Mère de Dieu de Vladimir. Saints Constantin, empereur (337) et sa mère, sainte ...

3 juin

Après-fête de la Pentecôte Saint Lucillien, sainte Paule, vierge, et les 4 enfants saints Claude, Hypace, Paul et Denis, martyrs ...

Kenya : intronisation du premier métropolite d’Eldoret

Le dimanche de la Pentecôte, 31 mai 2026, s’est achevé le bienheureux périple pastoral de Sa Béatitude le pape et ...

Première traduction orthodoxe du Nouveau Testament en allemand

Niklas-Adrian Rack a mené l’entretien consacré à la première traduction orthodoxe de la Bible en allemand, parue aux éditions Hagia ...

20 mai (ancien calendrier) / 2 juin (nouveau)

3ème jour de la Sainte Trinité Saints Thallalée, Alexandre et Astère, martyrs en Phénicie (vers 284) ; saint Asclas, martyr ...

2 juin

3ème jour de la Sainte Trinité Saint Nicéphore, archevêque de Constantinople, confesseur (828) ; saint Pothin, évêque de Lyon, avec ...

Patriarche Bartholomée : « Servir tous les orthodoxes, quelles que soient leur nation et leur langue »

Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée a présidé la divine liturgie de la fête de la Pentecôte, aujourd’hui, 31 mai ...

Le métropolite Hilarion (Alfeyev) est arrivé en Russie – mise à jour

L’arrivée sur le territoire de la Fédération de Russie du hiérarque de l’Église orthodoxe russe, le métropolite Hilarion (Alfeyev), a ...

(Re)voir le documentaire « Un patriarche à l’Académie »

Le 30 mars 2026, sous la Coupole du Palais de l’Institut de France, le patriarche œcuménique Bartholomée Iᵉʳ a pris ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

24 avenue Roland Garros

78140 Vélizy

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2026 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.