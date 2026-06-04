RCF Aix-Marseille : Les Pères des IIè et IIIèmes siècles – Théophile d’Antioche et Méthode d’Olympe

Théophile d’Antioche, païen converti, devient évêque d’Antioche vers 169. Dans son Traité à Autolycus, il défend la foi chrétienne contre le polythéisme grec, affirmant que Dieu est invisible mais perceptible par sa providence. Premier à employer le mot « Trinité », il décrit le

Verbe (Logos) comme principe créateur et médiateur. Il oppose à la raison païenne la pureté du cœur comme voie vers Dieu, et voit dans la liberté humaine le lieu d’une coopération avec la grâce divine.

Méthode d’Olympe, évêque et martyr du III? siècle, s’inspire de Platon pour exalter la virginité dans Le Banquet des dix vierges, métaphore du mariage mystique du Christ et de l’Église. Il célèbre la pureté comme accomplissement de l’âme et la résurrection comme transformation spirituelle du corps. Par une riche imagerie — nuptiale, marine, lumineuse,

végétale — il exprime la beauté de la vertu et la montée de l’âme vers Dieu. Adversaire d’Origène, il prône la liberté contre le déterminisme et une foi incarnée dans la création.