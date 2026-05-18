Apprendre par cœur l’Évangile – Jean 1, 11-14a : Devenir enfant de Dieu

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Apprendre par cœur l’Évangile – Jean 1, 11-14a : Devenir enfant de Dieu

« Il est venu chez les siens, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu… il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » (Jean 1, 11-12)

L’évangéliste Jean, dès son Prologue, pose la question la plus décisive qui soit : que faisons-nous de l’offre que Dieu nous fait ? Le Seigneur vient. Il frappe à la porte. Il donne — gratuitement, souverainement — le pouvoir de naître de Lui, de devenir ses enfants non par le sang ni par la volonté de la chair, mais par Dieu lui-même.

Prendrons-nous ? Ne prendrons-nous pas ?

Dans cette vidéo, nous apprenons par cœur Jean 1, 11-14a — quatre versets au cœur du Prologue johannique — en en dégageant les quatre mouvements essentiels : ▸ le refus des siens (v. 11) ▸ l’accueil dans la foi (v. 12a) ▸ le don de la filiation divine (vv. 12b-13) ▸ le mystère de l’Incarnation (v. 14a)

Apprendre l’Écriture par cœur, c’est la laisser habiter en nous. C’est se rendre disponible à cette Parole qui « a été faite chair » — et qui veut, encore aujourd’hui, prendre chair en chacun de nous.

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Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
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