« Un patriarche à l’Académie » — documentaire Orthodoxie sur France 2, dimanche 24 mai à partir de 9 h 30

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« Un patriarche à l’Académie » — documentaire Orthodoxie sur France 2, dimanche 24 mai à partir de 9 h 30
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Le 30 mars 2026, le patriarche œcuménique Bartholomée Iᵉʳ a été officiellement installé comme membre associé étranger de l’Académie des sciences morales et politiques, au fauteuil nᵒ 2, celui qu’avait occupé le pape émérite Benoît XVI jusqu’à sa mort en 2022.

Dans ce documentaire de trente minutes, Bernard Stirn, secrétaire perpétuel de l’Académie, retrace l’histoire de cette institution fondée en 1795, dont le premier membre associé étranger fut Thomas Jefferson. Nicolas Grimal, académicien et archonte protonotaire du Patriarcat œcuménique, éclaire la portée de l’événement pour l’orthodoxie mondiale.

Le discours de réception de Thierry de Montbrial brosse le portrait d’un primat dont l’autorité « échappe aux catégories classiques » : réformateur de l’orthodoxie contemporaine, pionnier de l’engagement écologique des Églises, cité dès le préambule de Laudato si’ par le pape François, artisan du dialogue entre chrétiens d’Orient et d’Occident depuis plus de trente ans.

Le patriarche Bartholomée répond en rendant hommage à son prédécesseur au fauteuil, le cardinal Ratzinger, dans un discours où il interroge les fondements de la liberté et de la dignité humaine face à la montée de l’intelligence artificielle, avant de conclure selon la tradition byzantine : Αἰωνία σου ἡ μνήμη, « Que ta mémoire soit éternelle. »

La cérémonie s’achève par la remise, par le Grand Rabbin de France Haïm Korsia et Mgr Luc Ravel, d’une édition des Œuvres de Maxime le Confesseur, symbole d’un pont jeté entre les rives du Bosphore et les rives de la Seine.

« Un patriarche à l’Académie » Orthodoxie, France 2, dimanche 24 mai 2026 à partir de 9 h 30, ensuite en replay visible dans le monde entier pendant un mois et le lendemain sur la châine YouTube !

Un documentaire produit par Jivko Panev

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Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
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