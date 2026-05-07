Conférence à Paris, le 12 mai : « De Constantinople à l’Orient et à l’Occident : la postérité du monastère de Stoudios », par Olivier Delouis

La Métropole greque-orthodoxe de France (Patriarcat œcuménique) organise la 6ᵉ conférence des Rencontres de Saint-Stéphane le mardi 12 mai, à 19 h, dans la salle de la Métropole (7, rue Georges Bizet — 75016 Paris).
L’orateur en sera Olivier Delouis, chargé de recherche au CNRS (UMR 8167 Orient et Méditerranée). Sa communication, donnée en français, est intitulée : « De Constantinople à l’Orient et à l’Occident : la postérité du monastère de Stoudios ».
La conférence sera précédée des vêpres, célébrées à la cathédrale Saint-Stéphane à 18 h 30.
À noter : deux jours plus tôt, le dimanche 10 mai à 9 h 30 sur France 2, l’émission Orthodoxie diffusera le documentaire France byzantine (disponible sur la chaîne YouTube Orthodoxie à partir du lundi 11 mai), auquel Olivier Delouis a participé en tant qu’intervenant. Cette diffusion offrira une mise en perspective bienvenue à la veille de la conférence des Rencontres de Saint-Stéphane.
Informations pratiques
- Date : mardi 12 mai, à 19 h (vêpres à 18 h 30)
- Lieu de la conférence : salle de la Métropole, 7 rue Georges Bizet, 75016 Paris
- Lieu des vêpres : cathédrale Saint-Stéphane