Conférence à Paris, le 12 mai : « De Constantinople à l’Orient et à l’Occident : la postérité du monastère de Stoudios », par Olivier Delouis

La Métropole greque-orthodoxe de France (Patriarcat œcuménique) organise la 6ᵉ conférence des Rencontres de Saint-Stéphane le mardi 12 mai, à 19 h, dans la salle de la Métropole (7, rue Georges Bizet — 75016 Paris).

L’orateur en sera Olivier Delouis, chargé de recherche au CNRS (UMR 8167 Orient et Méditerranée). Sa communication, donnée en français, est intitulée : « De Constantinople à l’Orient et à l’Occident : la postérité du monastère de Stoudios ».

La conférence sera précédée des vêpres, célébrées à la cathédrale Saint-Stéphane à 18 h 30.

À noter : deux jours plus tôt, le dimanche 10 mai à 9 h 30 sur France 2, l’émission Orthodoxie diffusera le documentaire France byzantine (disponible sur la chaîne YouTube Orthodoxie à partir du lundi 11 mai), auquel Olivier Delouis a participé en tant qu’intervenant. Cette diffusion offrira une mise en perspective bienvenue à la veille de la conférence des Rencontres de Saint-Stéphane.

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