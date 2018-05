29 avril(ancien calendrier)/12 mai(nouveau)

Les Neuf Martyrs de Cyzique : saints Théognide, Rufus, Théostique, Antipater Artème, Magnus, Théodote, Thaumase et Philémon (IIIème s.) ; saints Diodore et Rhodopien, martyrs (305) ; saint Memmon thaumaturge ; sainte Rictrude de Douai (688) ; saint Basile évêque d'Ostrog au Monténégro (XVIème s.) ; saint Nectaire d’Optino (1928) ; saint Amphiloque de Potchaïev (1970).

LES NEUFS MARTYRS DE CYZIQUE

Ces saints et glorieux martyrs, originaires de différents endroits, furent arrêtés dans la ville de Cyzique (auj. Balikhisar), sur la côte sud de la mer de Marmara, en temps de persécution. Interrogés sur leur foi, ils répondirent avec bravoure en se moquant des superstitions idolâtres. Ils furent alors soumis à différents supplices, mais ils préférèrent s’offrir eux-mêmes, tel un sacrifice vivant, au vrai Dieu en étant décapités, plutôt que de se soumettre au culte des idoles. C’est pourquoi ils devinrent, après leur mort, médecins invisibles qui guérissaient les maux de ceux qui approchaient avec foi de leur tombeau.

(Tiré du Synaxaire du hiéromoine Macaire de Simonos Petras)

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Tropaire du dimanche du 4ème ton

Les saintes femmes, disciples du Seigneur, ayant appris de l’Ange la radieuse nouvelle de la Résurrection, rejetèrent la condamnation des premiers parents, et, pleines de fierté, dirent aux Apôtres : « La mort a été dépouillée, le Christ est ressuscité, donnant au monde la grande miséricorde ! »

Tropaire de St Ignace (Briantchaninoff), ton 8

Toi le défenseur de l'orthodoxie ayant cultivé, en excellent maître, la pénitence et l'oraison, toi l'ornement des pontifes, inspiré de Dieu, la gloire et la fierté des moines saints, à nous tous tu as enseigné la tempérance par tes écrits; lyre de l'Esprit, saint Ignace, sage-en-Dieu, prie le Verbe, le Christ notre Dieu, que tu portas dans ton cœur, de nous accorder avant la fin la conversion.

Kоndakion des saints martyrs, ton 2

Le chœur des neuf Martyrs si fermes et lumineux, * confesseurs de la divinité au triple soleil, * à bon droit devant le tribunal lui chantait: * En agréable sacrifice nous t'offrons * nos âmes, nos corps, notre sang, * Dieu de tendresse, Seigneur, * afin que de tes chœurs célestes nous puissions faire partie.

Kondakion de St Ignace (Briantchaninoff), ton 8

Tout en parcourant le chemin de. l'existence terrestre, sans cesse tu observas les préceptes de l'éternelle vie et cela, tu l'enseignes à tes disciples par de nombreux exemples: donne-nous de les suivre, saint Pontife, nous t'en prions.

Kondakion de la Samaritaine, ton 8

Par sa foi, la Samaritaine, venue au puits vit en Toi l’eau de la Sagesse ; s’en étant abondamment abreuvée, elle reçut en héritage le Royaume d’en haut, elle qui est toujours digne de louanges.

ÉPÎTRE DU JOUR

Actes XV, 35-41

Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant, avec plusieurs autres, la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas : Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc ; mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie, et qui ne les avait point accompagnés dans leur oeuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas, et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur.Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les Églises.

ÉVANGILE DU JOUR

Jn X, 27-38

Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père: pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent: Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit: N'est-il pas écrit dans votre loi: J'ai dit: Vous êtes des dieux? Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: Tu blasphèmes! Et cela parce que j'ai dit: Je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père.