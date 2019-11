Le 14 novembre, au cours de son séjour à Bakou, le patriarche de Moscou Cyrille a célébré un office d’intercession sur les fondations de la chapelle de l’apôtre Barthélémy située au pied de la Tour de la Vierge (en azéri Qız Qalası) dans la capitale de l‘Azerbaïdjan. Selon la tradition, en l’an 71 après la Nativité du Christ, l’un des douze apôtres du Christ, Barthélemy, fut martyrisé en ce lieu. Par la suite, une église y fut érigée et, sur son emplacement fut construite une chapelle en 1892, avec des dons privés. Au XXème siècle, elle fut détruite par les bolcheviques. À l’office assistaient également le métropolite de Minsk et de Zaslav Paul, exarque de Biélorussie, le métropolite de Volokolamsk Hilarion, le métropolite de Tachkent et d’Ouzbekistan Vincent, le métropolite d’Ekaterinbourg et Verkhotourié Cyrille, l’archevêque de Bakou et d’Azerbaïdjan Alexandre, des clercs du diocèse ainsi que de nombreux habitants orthodoxes de Bakou. La propagation du christianisme sur le territoire de l’Azerbaïdjan est liée au nom de l’apôtre Barthélemy. Comme il est dit dans la vie du saint apôtre, après ses labeurs en Inde, il partit en Albanie du Caucase (ou Aghbanie) pour prêcher la foi du Christ. Il fut martyrisé en l’an 71 dans la ville d’Albanopolis, l’actuelle Bakou, sur rive occidentale de la mer caspienne. Le lieu de son martyre – il fut crucifié la tête en bas – au pied de la « Tour de la Vierge » a été conservé. Jusqu’en 1936 se trouvait en ce lieu une chapelle avec une plaque commémorative portant l’inscription : « Sur ce lieu, l’un des douze disciples du Christ – le saint apôtre Barthélémy – a versé son sang pour le Christ ». C’est en 1892 que commença la construction de la chapelle, sur l’emplacement de l’ancienne église. En 1936, elle fut détruite par les bolcheviques, et il n’en resta que les fondations. Ces ruines ont été découvertes par les archéologues en 1964. Actuellement, sur les fondations de la chapelle est célébré un office d’intercession au saint apôtre le 24 juin de chaque année, jour de la mémoire de l’apôtre Barthélémy.

Source (dont photographie) : Pravoslavie