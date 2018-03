Cette année, la cérémonie officielle de commémoration des victimes des bombardements de l’OTAN (1999) a été célébrée dans la ville d’Aleksinac, qui avait été particulièrement endommagée. Le délégué du président de la République de Serbie, le secrétaire général Nikola Selaković a déposé, le 24 mars, une gerbe devant le monument aux victimes de l’agression de l’OTAN dans cette ville. De nombreux habitants de la cité et des environs ont assisté à la cérémonie, tandis que l’évêque de Niš Arsène, avec plusieurs prêtres, a célébré l’office de requiem pour les victimes. Au cours des bombardements de la Serbie par les forces de l’OTAN, la ville d’Aleksinac avait été bombardée à deux reprises. Les coups les plus durs ont été portés le 5 avril 1999 à 21h35, lorsque sept projectiles ont atteint les deux rues centrales de la ville. 11 personnes avaient été tuées et 50 autres, blessées. 700 bâtiments locatifs, des établissements médicaux et industriels avaient été détruits. Une nouvelle attaque s’est produite dans la nuit du 27 au 28 mai 1999, qui avait causé la mort de trois autres personnes. Les attaques de l’OTAN ont commencé le 24 mars, duré 11 semaines et, selon les différentes sources, ont fait de 1200 à 2500 morts. Lors des bombardements, qui ont duré 78 jours sans interruption, les infrastructures, les entreprises, les écoles, les établissements médicaux, les medias, des édifices religieux et des monuments culturels ont été gravement endommagés. Le 23 mars 2018, dans la chapelle du saint roi Miloutine de la Maison de l’armée à Belgrade, le prêtre Slavko Papić a célébré un office de requiem pour les héros qui ont offert leur vie et aux victimes innocentes des bombardements de 1999 par l’OTAN.

Source (dont photographie) : Église orthodoxe serbe