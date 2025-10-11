L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 5 octobre avait pour thème : « Contes doux-amers de ma Mère Russie » et pour invité Pierre Gonneau, professeur à Sorbonne Université et directeur d’études à l’École pratique des hautes études. Présentation : « Une émission en compagnie de Pierre Gonneau, historien de la Russie, à l’occasion de la parution de son dernier ouvrage qui réunit trente récits de la Russie en survolant ainsi l’histoire et la légende de ce pays. Ce livre paraît en deux volumes, le premier avec quinze récits qui datent d’avant la révolution de 1917, puis, en un second volume, quinze récits qui couvrent la période de 1917 à nos jours ; la genèse du livre ; le choix des récits ; les sources utilisées ; quelques extraits lus et commentés par l’auteur : l’opposition paganisme/christianisme dans « La rousse de Kiev » et les légendes autour de l’évêque de Novgorod dans La démone et la madone. » Ci-dessus : le podcast audio de l’émission.