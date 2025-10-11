« Orthodoxie » (France-Culture) : « Contes doux-amers de ma Mère Russie »

Catégories Apprendre Écouter Podcast audio Radio par
« Orthodoxie » (France-Culture) : « Contes doux-amers de ma Mère Russie »

L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 5 octobre avait pour thème : « Contes doux-amers de ma Mère Russie » et pour invité Pierre Gonneau, professeur à Sorbonne Université et directeur d’études à l’École pratique des hautes études. Présentation : « Une émission en compagnie de Pierre Gonneau, historien de la Russie, à l’occasion de la parution de son dernier ouvrage qui réunit trente récits de la Russie en survolant ainsi l’histoire et la légende de ce pays. Ce livre paraît en deux volumes, le premier avec quinze récits qui datent d’avant la révolution de 1917, puis, en un second volume, quinze récits qui couvrent la période de 1917 à nos jours ; la genèse du livre ; le choix des récits ; les sources utilisées ; quelques extraits lus et commentés par l’auteur : l’opposition paganisme/christianisme dans « La rousse de Kiev » et les légendes autour de l’évêque de Novgorod dans La démone et la madone. » Ci-dessus : le podcast audio de l’émission.

À propos de l'auteur

Photo of author

Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
Lire tous les articles par Christophe Levalois

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

« Orthodoxie » (France-Culture) : « Contes doux-amers de ma Mère Russie »

L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 5 octobre avait pour thème : « Contes doux-amers ...

11 octobre

Saint Philippe, apôtre, l’un des 7 premiers diacres, saintes Zénaïde et Philonille, martyres en Cilicie (I), saint Théophane « le marqué », ...

28 septembre (ancien calendrier)/11 octobre (nouveau)

Saint Chariton, reclus en Palestine, confesseur (vers 350

Interview du métropolite Nicolas, primat de de l’Église orthodoxe russe hors frontières

Le métropolite Nicolas, primat de de l’Église orthodoxe russe hors frontières a accordé l’interview suivante, publiée le 3 octobre 2025, ...

27 septembre (ancien calendrier) / 10 octobre (nouveau)

Saint martyr Callistrate fresque du monastère de Visoki Dečani (Serbie) – 1327

10 octobre

Saint Eulampe et sa sœur sainte Eulampée, martyrs à Nicomédie (310

Colloque à Paris : « Le père Alexandre Men. Un pasteur pour les temps de sécularisation » (les 10 et 11 octobre)

À l’occasion du 35e anniversaire de l’assassinat du père Alexandre Men – et du 90e anniversaire de sa naissance – ...

Atelier de chants byzantins pour débutants à Paris

La métropole grecque-orthodoxe de France, avec la bénédiction du métropolite Dimitrios, propose un cycle de 10 sessions introductives et pratiques ...

9 octobre

Saint Jacques, fils d’Alphée, apôtre (Ier s.) ; saint Abraham et son neveu Lot (vers 2000 av. J.-C.) ; saint ...

26 septembre (ancien calendrier) / 9 octobre (nouveau)

Dormition de saint Jean le Théologien, apôtre et évangéliste (début du II) ; saint Gédéon, juge en Israël ; saint Éphrem ...

Bande-annonce : « Saint Dumitru le Confesseur » – 12 octobre à 9 h 30 sur France 2

Prêtre marié, l’un des plus grands théologiens orthodoxes du XXe siècle, martyr sous le communisme : partez à la rencontre ...

Concert de chants orthodoxes byzantins et musique traditionnelle macédonienne à Paris – dimanche 26 octobre

Un concert exceptionnel sera donné le dimanche 26 octobre 2025 à 19 h 30 à la chapelle Saint-Vincent-de-Paul, située au ...

Patriarcat d’Alexandrie : canonisation du patriarche Sylvestre et du père Chrysostome Papasarantopoulos

Le deuxième jour de sa réunion à Alexandrie, le Saint-Synode du patriarcat d’Alexandrie et de toute l’Afrique, sous la présidence ...

Élection de hiérarques et élévation d’évêques par le Saint-Synode du patriarcat d’Alexandrie

Le mardi 7 octobre, le Saint-Synode du patriarcat d’Alexandrie et de toute l’Afrique s’est réuni, sous la présidence du pape ...

Patriarche d’Antioche : « Nous resterons sur la terre d’Antioche, armés d’espoir »

Les sessions du Saint-Synode du patriarcat d’Antioche ont débuté le 7 octobre 2025 au monastère de Notre-Dame de Balamand, sous ...

Métropolite Chrysostome de Messénie : Un « nouveau » programme d’études théologiques est nécessaire

Mgr Chrysostome, métropolite de Messénie, expose sa vision de l’avenir des études théologiques en Grèce dans un texte qui interroge ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.