RCF Aix-Marseille : Les femmes martyres de l’Eglise indivise (2)

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RCF Aix-Marseille : Les femmes martyres de l’Eglise indivise (2)

Les femmes martyres (suite)

Nous poursuivons la présentation des grandes figures féminines du martyre chrétien en montrant la diversité des formes de liberté spirituelle qu’elles incarnent. Catherine d’Alexandrie illustre la puissance intellectuelle féminine face au pouvoir impérial, démontrant que la foi chrétienne peut devenir une forme de résistance philosophique. Barbara d’Héliopolis représente la rupture avec l’autorité religieuse patriarcale en choisissant librement la foi chrétienne contre la volonté de son père. Perpétue de Carthage se distingue par un témoignage exceptionnel : elle raconte elle-même son martyre, révélant une conscience spirituelle profondément personnelle qui dépasse les liens familiaux.
Eulalie de Mérida montre que la liberté spirituelle peut surgir même chez une adolescente. Les récits d’Agathe de Catane et de Lucie de Syracuse mettent en lumière le combat contre la domination exercée sur le corps féminin. Enfin Théodosie de Tyr incarne la liberté de la parole spirituelle. Ensemble, ces femmes manifestent une liberté chrétienne intérieure qui transforme l’ordre social sans l’affronter directement.

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Kassiana Panev

Traductrice Interprète anglais-français niveau Master 2 et assistante d'émission pour Orthodoxie TV.
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