Appel aux dons : La foi orthodoxe renaît au pays de Galles – bâtir une demeure pour le Christ à Cardiff

La paroisse des saints Théodore de Tarse et Teilo de Llandaff, communauté orthodoxe du sud du pays de Galles relevant de l’Archevêché de tradition russe en Europe occidentale, a fait l’acquisition au début de l’année 2026 d’une église historique près de Cardiff. Elle lance un appel au soutien pour en faire un lieu de culte. Voici sa présentation.

La foi chrétienne orthodoxe au pays de Galles remonte au premier siècle, lorsque saint Aristobule, l’un des soixante-dix disciples envoyés par le Seigneur (Luc 10), vint en Grande-Bretagne et y fut le premier évêque parmi les peuples celtes des îles. La tradition rapporte qu’il était connu sous le nom d’Aristobule l’Ancien (Arwystli Hen) et qu’il mourut en martyr au pays de Galles.

À partir de ces premières semences, la foi grandit jusqu’à s’épanouir pleinement au sixième siècle, lorsque d’innombrables saints surgirent et devinrent des témoins vivants du Christ. Aujourd’hui, leur héritage est inscrit dans le paysage même du pays de Galles, gardé en mémoire par les noms de lieux sacrés qui parsèment notre pays.

Qui sommes-nous et quelle est notre vision

La paroisse orthodoxe des saints Théodore de Tarse et Teilo de Llandaff entend perpétuer cet héritage sacré ici même, dans le sud du pays de Galles. Communauté vivante et grandissante, elle se consacre à ramener au cœur de la vie locale la tradition antique et ininterrompue du christianisme orthodoxe.

C’est dans cette perspective qu’au début de l’année 2026 notre paroisse a reçu une occasion providentielle exceptionnelle : l’acquisition d’une magnifique église historique aux portes de Cardiff.

Pourquoi nous avons besoin de votre aide

L’achat de ce bel édifice n’est que la première étape d’un long chemin. Après des siècles d’une histoire mouvementée, nous ramenons le culte orthodoxe en ce lieu, pour en faire un foyer spirituel destiné aux familles, à ceux qui cherchent et aux générations futures.

Mais redonner vie à une structure ancienne exige un effort commun. Pour faire de cette église un lieu de culte pleinement fonctionnel, nous devons réunir des fonds afin de financer :

l’installation des équipements de base : un bloc sanitaire, une kitchenette et un espace de convivialité ;

la préparation liturgique : l’aménagement d’un espace de culte orthodoxe traditionnel, comprenant l’iconostase et les vases sacrés ;

les travaux de restauration essentiels : la préservation de la solidité structurelle et de la beauté historique du bâtiment.

Prendre part à une histoire vivante

Chaque saint qui a foulé cette terre a commencé par un simple acte de foi. En soutenant la paroisse Saint-Théodore-et-Saint-Teilo, vous contribuez directement au renouveau du christianisme ancien au pays de Galles.

Que vous puissiez donner financièrement, partager cet appel autour de vous ou porter notre paroisse dans vos prières, vous nous aidez à poser les fondations des mille prochaines années de foi.

Merci pour votre générosité, pour vos prières, et de vous tenir à nos côtés tandis que nous bâtissons une demeure pour le Christ à Cardiff.