La réunion périodique du 9 juin des évêques orthodoxes de France

Le 9 juin, l’Assemblée des évêques orthodoxes de France a tenu sa réunion périodique au siège de l’AEOF, la cathédrale Saint-Stéphane à Paris.

Extraits du communiqué diffusé à la suite de cette réunion :

« Les évêques félicitent Sa Béatitude le patriarche et catholicos Shio III pour son intronisation le 12 mai 2026 en tant que primat de l’Église orthodoxe de Géorgie. […] Les évêques s’inquiètent de la persistance des tensions militaires au Moyen Orient qui menacent la paix mondiale. […] Les évêques sont extrêmement préoccupés de la poursuite des opérations militaires au Liban qui infligent à la population civile des souffrances terribles. »

« Les évêques annoncent la finalisation du texte de l’Office « à la mémoire des saints de la terre des Gaules ». Cet office sera célébré annuellement dans les églises orthodoxes de France, chaque 2e dimanche après le dimanche de la Pentecôte, le 1e étant dédié à la mémoire de tous les saints. Le texte est téléchargeable sur le site de l’AEOF. »

« Les évêques annoncent la tenue le 12 septembre prochain d’une Journée de prières et d’échanges pour la sauvegarde de la Création. Les détails de cette journée, et notamment de la table ronde qui est prévue avec des représentants de différents Instituts de théologie en France, seront communiqués ultérieurement. Le texte de l’Office pour la sauvegarde de la Création, établi par la commission liturgique, est téléchargeable sur le site de l’AEOF. »

« Maître Carol Saba a été désigné pour représenter l’AEOF et le culte orthodoxe en France aux travaux du Groupe de travail national mis en place par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, dans le cadre des travaux en cours des Assises nationales et territoriales de lutte contre les actes antireligieux en France. Le groupe est formé de chercheurs, de professeurs d’université, de représentants des principaux ministères impliqués dans l’organisation des Assises, et des représentants des cultes en France. Sa coordination a été confiée à Philippe Gaudin, ancien directeur de l’Institut d’études des religions et de la laïcité (IREL) au sein de l’École pratique des hautes études. Des représentants locaux des cultes, et ceux du culte orthodoxe, seront appelés à prendre part aux assises territoriales organisées dans les départements. »

Source (dont la photographie) avec l’intégralité du communiqué : AEOF