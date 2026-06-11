La réunion périodique du 9 juin des évêques orthodoxes de France

Catégories À la Une Actualités Communiqué France par
La réunion périodique du 9 juin des évêques orthodoxes de France

Le 9 juin, l’Assemblée des évêques orthodoxes de France a tenu sa réunion périodique au siège de l’AEOF, la cathédrale Saint-Stéphane à Paris.

Extraits du communiqué diffusé à la suite de cette réunion :

« Les évêques félicitent Sa Béatitude le patriarche et catholicos Shio III pour son intronisation le 12 mai 2026 en tant que primat de l’Église orthodoxe de Géorgie. […] Les évêques s’inquiètent de la persistance des tensions militaires au Moyen Orient qui menacent la paix mondiale. […] Les évêques sont extrêmement préoccupés de la poursuite des opérations militaires au Liban qui infligent à la population civile des souffrances terribles. »

« Les évêques annoncent la finalisation du texte de l’Office « à la mémoire des saints de la terre des Gaules ». Cet office sera célébré annuellement dans les églises orthodoxes de France, chaque 2e dimanche après le dimanche de la Pentecôte, le 1e étant dédié à la mémoire de tous les saints. Le texte est téléchargeable sur le site de l’AEOF. »

« Les évêques annoncent la tenue le 12 septembre prochain d’une Journée de prières et d’échanges pour la sauvegarde de la Création. Les détails de cette journée, et notamment de la table ronde qui est prévue avec des représentants de différents Instituts de théologie en France, seront communiqués ultérieurement. Le texte de l’Office pour la sauvegarde de la Création, établi par la commission liturgique, est téléchargeable sur le site de l’AEOF. »

« Maître Carol Saba a été désigné pour représenter l’AEOF et le culte orthodoxe en France aux travaux du Groupe de travail national mis en place par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, dans le cadre des travaux en cours des Assises nationales et territoriales de lutte contre les actes antireligieux en France. Le groupe est formé de chercheurs, de professeurs d’université, de représentants des principaux ministères impliqués dans l’organisation des Assises, et des représentants des cultes en France. Sa coordination a été confiée à Philippe Gaudin, ancien directeur de l’Institut d’études des religions et de la laïcité (IREL) au sein de l’École pratique des hautes études. Des représentants locaux des cultes, et ceux du culte orthodoxe, seront appelés à prendre part aux assises territoriales organisées dans les départements. »

Source (dont la photographie) avec l’intégralité du communiqué : AEOF

À propos de l'auteur

Photo of author

Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
Lire tous les articles par Christophe Levalois

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

La réunion périodique du 9 juin des évêques orthodoxes de France

Le 9 juin, l’Assemblée des évêques orthodoxes de France a tenu sa réunion périodique au siège de l’AEOF, la cathédrale ...

RCF Aix-Marseille : St Irénée de Lyon (1)

Irénée de Lyon, disciple de Polycarpe lui-même disciple de l’apôtre Jean, est un témoin direct de la tradition apostolique. Face ...

Le patriarche œcuménique dans son île natale d’Imbros avec les patriarches de Roumanie et de Bulgarie

Sa Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée et Leurs Béatitudes les patriarches Daniel de Roumanie et Daniel de Bulgarie se trouvent ...

La société ukrainienne et la religion : réflexions à propos d’une nouvelle étude sociologique

Le Département synodal d’information et d’éducation de l’Église orthodoxe ukrainienne a publié le commentaire du recteur de l’Académie de théologie ...

11 juin

Carême des saints Apôtres – dispense de poisson Saint Barthélémy et Saint Barnabé, apôtres (I) ; Saint Barnabé de Vetlouga ...

29 mai (ancien calendrier) / 11 juin (nouveau)

Carême des saints Apôtres Transfert des reliques de sainte Théodosie de Tyr, vierge, martyre à Césarée de Palestine (307-308); saint ...

Le primat de l’Église orthodoxe polonaise a adressé des paroles de soutien aux moines de la laure de Sviatogorsk

Le 7 juin 2026, après la Divine Liturgie célébrée en la cathédrale de la Dormition de la laure de Sviatogorsk, ...

Bertrand Vergely : « La vie divine »

La 31ᵉ conférence de Bertrand Vergely a été consacrée à « La vie divine ». Vous pouvez (re)voir également en ...

Office de saint Luc, archevêque de Simféropol

Nous publions ici, en version bilingue slavon-français, l’office de saint Luc, archevêque de Simféropol, le célèbre confesseur et chirurgien, dont ...

L’Union européenne tente à nouveau de sanctionner le patriarche Cyrille de Moscou

Le nom du patriarche Cyrille de Moscou figure sur la liste des personnes qui devraient être sanctionnées par l’Union européenne ...

Estonie : L’Église orthodoxe chrétienne d’Estonie envisage un recours à la CEDH

L’Église orthodoxe chrétienne d’Estonie (EOCE)[1] a publié le 9 juin 2026 un communiqué de presse faisant suite à la décision ...

28 mai (ancien calendrier) / 10 juin (nouveau)

Carême des saints Apôtres Saint Nicétas, évêque de Chalcédoine, confesseur (IXème s.) ; saint Eutyque, évêque de Mélitène, martyr (Ier ...

10 juin

Carême des saints Apôtres Saint Alexandre et sainte Antonine, vierge, martyrs à Cadramon (vers 313) ; saint Timothée, évêque de ...

Belgrade a solennellement raccompagné la Ceinture de la Très Sainte Mère de Dieu

Plus d’un million de pèlerins ont vénéré la sainte relique Le séjour en Serbie de la précieuse Ceinture de la ...

Estonie : « La Cour d’État juge les amendements à la loi sur les Églises conformes à la Constitution »

Le plénum de la Cour d’État a rendu, à la majorité des voix, une décision selon laquelle la nouvelle rédaction ...

Discours du Patriarche œcuménique à Vilnius sur l’importance de la promotion du dialogue inter-chrétien, et rencontres avec le président de la République et la Première ministre de Lituanie

Sa Toute-Sainteté le Patriarche œcuménique Bartholomée, dans la matinée du lundi 8 juin 2026, poursuivant sa visite en Lituanie, a ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

24 avenue Roland Garros

78140 Vélizy

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2026 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.