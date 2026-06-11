RCF Aix-Marseille : St Irénée de Lyon (1)

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Irénée de Lyon, disciple de Polycarpe lui-même disciple de l’apôtre Jean, est un témoin direct de la tradition apostolique. Face à la gnose antique, il ne rejette pas la notion de « connaissance », mais en distingue la vraie et la fausse.
La fausse gnose est élitiste, dualiste et méprise la matière, qu’elle attribue à un démiurge mauvais. Elle nie l’Incarnation et réserve le salut à quelques « pneumatiques ».
Irénée affirme au contraire que Dieu est unique, bon, créateur de tout, et que la chair est sainte. Le salut n’est pas automatique ni réservé à une élite : il est don de Dieu, accueilli librement. La vraie connaissance est relationnelle, trinitaire et fondée sur la Providence.
Dieu se laisse connaître par amour, non par capture intellectuelle. La foi chrétienne est ainsi une gnose ouverte à tous.

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