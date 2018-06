À l’occasion des manifestations culturelles et religieuses dédiées au saint prince Étienne le Grand au monastère de Putna, en Bucovine, aura lieu l’inauguration d’un portail mémorial dédié au Golgotha du peuple roumain. Le portail est érigé à la mémoire des victimes roumaines de tout temps et tout lieu pour la « liberté, l’indépendance et la dignité nationales » et, plus particulièrement, aux Roumains qui ont été tués lors du massacre de Fântâna Albă (« La fontaine blanche »), dans le nord de la Bucovine le 1er avril 1941. Le portail comporte une porte monumentale, une croix en pierre, des espaces pour déposer des fleurs et allumer les cierges, l’inscription des noms des villages d’où sont partis les Roumains massacrés en 1941. À la suite du pacte Molotov-Ribbentrop, la Roumanie avait été contrainte à céder la Bucovine du Nord à l’URSS. Or un grand nombre de villageois roumains, proches de la nouvelle « frontière » ont voulu franchir celle-ci pour se réfugier en Roumanie. Le 1er avril 1941, ces personnes, provenant de plusieurs villages le long de la vallée de Siret (Pătrăuţii-de-Sus, Pătrăuţii-de-Jos, Cupca, Corceşti, Suceveni), portant le drapeau blanc et des emblèmes religieux (icônes, croix et autres), formèrent une colonne d'environ 2 000 personnes pacifiques et non armées, qui se pressaient en avant vers la nouvelle frontière roumano-soviétique. Dans la clairière de Varnita, à environ 3 km de la frontière roumaine, les gardes-frontières soviétiques qui se cachaient dans la forêt ont ouvert le feu sur eux avec des mitrailleuses.

Source (dont illustration) : Basilica