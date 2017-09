17000 personnes ont bénéficié du programme social de l’Église orthodoxe roumaine intitulé « La Table de la joie »

Le Patriarcat de Roumanie a mis au point une série de programmes sociaux dans le cadre desquels de la nourriture chaude et des produits alimentaires sont distribués aux nécessiteux. Par ce programme, intitulé « La Table de la joie », 17.048 personnes au titre de la seule année 2016 ont reçu de l’assistance en Roumanie, selon le rapport de l’agence d’information patriarcale Basilica.ro. Le programme « Table de la joie » a été réalisé dans 24 diocèses par 178 institutions caritatives. Depuis 2009, la valeur totale des produits offerts s’est élevée à 4,4 millions d’Euros. Le programme social du Patriarcat de Roumanie bénéficie à ceux qui sont connus des services sociaux au niveau paroissial et diocésain, ainsi que des organisations non-gouvernementales qui opèrent avec la bénédiction des évêques et des archidiocèses.

Source