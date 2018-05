Une pétition rassemblant 60 000 signatures de fidèles ukrainiens a été remise au secrétariat du patriarche de Constantinople Bartholomée. La pétition constitue un appel à ce que la demande d’octroi d’autocéphalie à l’Église orthodoxe d’Ukraine, adressée au Phanar par les politiciens ukrainiens, soit examinée exclusivement dans le cadre du droit canon. Les 10 000 premières signatures ont été recueillies au mois de mai, et 50 000 autres au cours d’un pèlerinage en Ukraine ayant à sa tête l’évêque de Dubno Pimène, vicaire du diocèse de Rovno. Le pèlerinage a eu lieu entre le 21 et le 26 mai. « Nous, représentants de la volonté du clergé, des moines et des laïcs de notre Église, espérant que la question ecclésiale en Ukraine sera résolue de façon canonique, selon la voie instituée par les Apôtres et les Pères de la sainte Église, avons transmis cet appel au patriarche de Constantinople. Nous avons également demandé les prières de Sa Sainteté pour notre peuple et l’orthodoxie ukrainienne », a déclaré l’évêque Pimène. Au cours de leur visite, les représentants de l’Église orthodoxe d’Ukraine ont prié pendant la liturgie présidée par le métropolite Apostolos (Danilidis). Parmi les 130 pèlerins se trouvaient des paroissiens des églises dont s’est emparé le « Patriarcat de Kiev ». Ils ont transmis également plus de 30 appels des paroisses de Jitomir, Ternopol, Rovno et d’autres régions, dans lesquels est décrite en détail la situation réelle dans les paroisses. Tous les appels sont documentés, avec des photos et des vidéos, qui montrent les violations grossières des droits des fidèles. Les Ukrainiens orthodoxes ont exprimé l’espoir que la commission du Patriarcat de Constantinople qui s’occupe de l’octroi de l’autocéphalie regardera en détails ces questions et si possible se rendra en Ukraine pour discuter avec les gens sur place.

Source : Pravlife

