Avec la bénédiction de Mgr Justin, évêque du Diocèse d’Europe occidentale de l’Église orthodoxe serbe, le 6 novembre 2025 à partir de 19 h 00, aura lieu l’avant-première du documentaire « Saint Justin le Nouveau Philosophe » dans la salle paroissiale de l’église Saint-Sava à Paris.

Né et décédé le jour de l’Annonciation, l’archimandrite Justin Popović est l’une des figures spirituelles majeures de l’orthodoxie du XXᵉ siècle. Théologien de renommée mondiale, moine au monastère de Tchélié, confesseur de la foi sous le régime communiste, il a été canonisé en 2010 par l’Église orthodoxe serbe.

Relégué dans son monastère par le pouvoir communiste, saint Justin célébrait quotidiennement la liturgie et accomplissait des centaines de prosternations chaque jour. Il a su cependant transformer son isolement en une œuvre théologique monumentale : une dogmatique en cinq volumes, intitulée « Philosophie orthodoxe de la vérité », et surtout la traduction des Vies des saints en douze volumes, qu’il considérait comme « le pain quotidien de chaque chrétien orthodoxe ».

À travers des archives vidéo et audio inédites et les témoignages émouvants de trois témoins privilégiés qui l’ont personnellement connu – Bernard Le Caro, Jean-Claude Larchet et Boško Bojović –, ce documentaire révèle que « l’orthodoxie n’est pas une bibliothèque que l’on peut consulter, mais la vie qu’il faut vivre ».

Projection suivie d’un échange avec :

• Le père Jivko Panev, producteur

• Boško Bojović, historien et témoin de saint Justin

Un film réalisé dans le cadre de l’émission « Orthodoxie » sur France 2 et qui sera diffusé sur France 2 le dimanche 9 novembre à partir de 9 h 30 et mis en ligne sur la chaîne YouTube le lundi 10 novembre !

Entrée libre !

Renseignements : jeudi 6 novembre 2025 à 19 h 00

Église Saint-Sava de Paris

Salle paroissiale

23 rue Simplon, 75018 Paris