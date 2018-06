Le 16 juin a été commémoré en Roumanie le cinquième anniversaire du trépas du père Justin (Pârvu). Le père archimandrite Justin Pârvu, higoumène du monastère de Petru Vodă dans le district de Neamț est décédé dans la soirée du 16 juin 2013, à l’âge de 94 ans. Né dans le village de Petru Vodă le 10 février 1919, il reçut au baptême le nom de Joseph. Il entra au monastère de Durău en 1936, puis prononça ses vœux monastiques en 1940 avec le nom de Justin. En 1941, il fut ordonné prêtre. Il participa en tant que prêtre aumônier à la seconde guerre mondiale, puis a été emprisonné par le régime communiste de 1948 à 1964. « Le père archimandrite Pârvu a donné l’espoir à ceux qui souffrent parce qu’il est passé lui-même par la souffrance » disait le patriarche Daniel. Le père Justin passa douze ans dans les prisons de Suceava, Văcărești, Jilava et Aiud. Avant d’être envoyé en « rééducation » à Pitești, il fut envoyé aux travaux forcés dans la mine de Baia Sprie. La majeure partie de sa peine a été exécutée dans la prison d’Aiud, qui fut la période la plus difficile de ses 17 ans de détention. À sa libération, il vécut au monastère de Secu et ce jusqu’en 1975, lorsqu’il partit au monastère de Bistrița dans le district de Neamț. En automne 1991, il posa la première pierre du monastère de Petru Vodă, qu’il dirigea comme higoumène jusqu’à son trépas. Le patriarche Daniel a dit à son sujet qu’il fut un grand spirituel, « édificateur des âmes et fondateur de monastère ». « Par la lumière de sa vie, il eut un grand nombre de disciples qu’il a guidés sur la voie du salut en Christ ; je considère que son départ pour l’éternité constitue une perte pour la vie et le travail pastoral de l’Église, pour le monachisme roumain et pour la multitude de fidèles qui l’ont connu » avait déclaré le patriarche en 2013. Le père Justin Pârvu a été inhumé le 20 juin 2013 au cimetière du monastère de Petru Vodă.

Source dont photographie) : Basilica