Bruxelles – La Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux (CEOB) s’est réunie, pour la dix-septième fois, au siège de la Métropole orthodoxe, Avenue Charbo 71 à Bruxelles, le mardi 4 juin 2019, sous la présidence de Son Éminence le métropolite Athénagoras de Belgique (Patriarcat Œcuménique), avec la participation de leurs Excellences l’évêque Marc, représentant du métropolite Joseph (Patriarcat de Roumanie), et l’évêque Dosithée (Patriarcat de Géorgie).

Les hiérarques se sont informés sur les résultats du dialogue entre les représentants des religions reconnues et le gouvernement fédéral belge. Ils ont notamment étudié les engagements qui découlent de la signature de la «charte pour les organes représentatifs des cultes reconnus». Il s’agit essentiellement de la bonne gestion des biens des associations religieuses selon la loi belge dans le but de transparence des transferts financiers avec l’étranger. Cette «charte» a été signée par le gouvernement et par les représentants des cultes reconnus le 26 mars 2019.

Les évêques ont échangé des avis sur les différents régimes de reconnaissance des nouvelles paroisses en Belgique et aussi sur la nouvelle procédure pour la demande d’un titre de séjour pour les membres du clergé ressortissants d’un pays non-européen.

Des nouvelles importantes de la vie de l’Église orthodoxe aux Pays-Bas ont été échangées. Il a surtout été question des relations entre l’État et les cultes notamment en rapport avec la procédure de l’«Instance orthodoxe d’envoi», du Centre de la formation théologique orthodoxe au sein de l’Université d’Amsterdam et enfin du protocole sur la formation d’une «Commission de confidentialité». La proposition a été faite par l’OKiN (fondation «Église orthodoxe aux Pays-Bas») a été acceptée d’établir une commission de confidentialité. Cette commission a comme but de recevoir des questions et des plaintes autour d’éventuels abus au sein de l’Église et en particulier des abus sexuels envers des personnes mineures. Il a été décidé de créer une telle instance aussi en Belgique et dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Les évêques ont eu l’occasion d’échanger des informations sur la vie et le développement des différents diocèses orthodoxes et en particulier sur la visite de Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique dans les trois pays du Benelux en novembre 2019, à l’occasion du jubilé des cinquante ans de l’Archevêché orthodoxe de Belgique. Une rencontre avec les évêques-membres de la CEOB est programmée pendant la visite patriarcale.

Sur proposition de Son Excellence l’évêque Dosithée, il a été décidé un pèlerinage en Géorgie au mois de mai 2020.

La prochaine réunion de la Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux aura lieu le 10 décembre 2019.

La Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux fut créée sur décision prise par la IVe Conférence panorthodoxe préconciliaire, réunie à Chambésy (Genève) en juin 2009.