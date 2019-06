Comme le jour précédent, plusieurs centaines de personnes attendaient le patriarche Irénée devant l’église, et les enfants criaient des paroles de bienvenue. À l’issue de la sainte liturgie, le patriarche Jean a prononcé les paroles suivantes :

« Votre Sainteté, frère en Christ, Monseigneur Irénée,

Vos Éminences les hiérarques et vénérable délégation,

Nous vous souhaitons la bienvenue en notre propre nom, celui de la sainte Assemblée des hiérarques de notre Église, ainsi que celui de notre peuple. C’est pour nous un grand jour, un jour joyeux, lorsque vous êtes aujourd’hui avec nous. Nous sommes heureux d’avoir célébré ensemble la sainte eucharistie et le sacrifice non sanglant. Vous avez procuré de la joie non seulement à nous mais aussi à tous ceux qui sont ici présents, et à tout le Patriarcat d’Antioche. Comme vous l’avez vu, Votre Sainteté, tout le peuple ici présent attend votre sainte bénédiction. Notre amour envers vous provient d’une seule foi, d’un seul cœur. Comme vous le savez, l’Église d’Antioche est l’ancienne Église qui, parmi les premières, a reçu de l’apôtre l’enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons aussi que l’Église serbe est une Église martyre, l’Église qui a engendré de nombreux martyrs et saints. Notre liturgie commune aujourd’hui est un grand message de paix et d’amour, un message de paix au monde entier. Ce message est le Christ. L’orthodoxie est une grande réalité. Nous la portons dans notre cœur. Bienvenue parmi nous avec votre délégation. Nous vous recevons dans nos cœurs. En notre nom, au nom de notre assemblée, de notre peuple, au nom de toute l’Église d’Antioche, nous exprimons notre joie pour votre présence, aujourd’hui, parmi nous. Nous vous souhaitons une bonne santé et de nombreuses années. Nous vous prions de transmettre notre amour à votre peuple et à toute l’Église serbe. Vous avez vu hier, et vous le voyez aujourd’hui, que notre peuple est ferme dans sa foi et qu’il continue à la garder dans son cœur. Nous vous prions de nous mentionner dans vos prières afin que le Seigneur accorde la paix à notre terre de Syrie et au monde entier. Bienvenue et nombreuses années ! »

Remerciant le patriarche d’Antioche Jean pour ses paroles, le patriarche de Serbie Irénée exprimé sa joie pour sa venue dans les lieux saints de Damas, ce qui « est compris par nous comme un grand don et une bénédiction de Dieu… Nos deux Églises ont toujours été proches l’une de l’autre… Et notre amitié ne date pas d’hier, mais depuis le temps où le fondateur de notre Église saint Sava a visité cette ville où il a été perçu comme un homme spirituel, fondateur de notre communauté spirituelle. Nous n’oublierons jamais la journée d’hier, de même que l’office de ce jour, alors que beaucoup de monde nous attendait et a exprimé un grand amour envers nous, et dans les cœurs desquels nous avons observé que nous unissait le même amour qui fait de nous le même peuple de Dieu. L’amour et l’hospitalité que nous avons vécus ces jours, est une particularité de l’Orient chrétien… Notre peuple a beaucoup souffert au moment où vous-même avez souffert, mais ces souffrances ont seulement renforcé notre foi, comme celle de votre peuple… Je vous remercie pour cette hospitalité fraternelle, elle restera un lien durable entre nos Églises et nos peuples… Persistons dans le portement de la croix du Christ, persistons dans notre sainte foi orthodoxe afin que cette souffrance devienne une bénédiction pour nous tous, dans tous les temps. Amen ».

Immédiatement après la sainte liturgie, le patriarche a passé plusieurs heures dans les locaux du Patriarcat pour bénir les fidèles qui attendaient en file pour embrasser sa main. Ensuite, la délégation a rendu visite au patriarche grec-catholique Joseph Absi, puis au patriarche syro-jacobite Mar Ignace Ephrem II. On peut visionner ici une vidéo avec l’accueil du patriarche Irénée et des extraits de la liturgie.

Source (dont photographie) : Église orthodoxe serbe