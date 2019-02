La nouvelle église se trouve à Kapsala, région située entre Karyès et les monastères de Pantocrator et Stavronikita. Les travaux ont commencé en juillet 2016 et ont été terminés il y a quelques mois. Cette église a été construite par la communauté du hiéromoine Euthyme, lui-même fils spirituel de l’Ancien athonite Isaac Attalah, d’origine libanaise, décédé en 1998 et auteur d’une biographie de saint Païssios, qui a été traduite en français et publiée dans la collection « Grands spirituels orthodoxes du XXème siècle ». Le métropolite de Xanthi Pantéléimon a été invité pour célébrer la dédicace de la nouvelle église.

Source (dont photographie) : Vimaorthodoxias