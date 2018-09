L’Institut d’hymnodie ecclésiastique de la Métropole de Rhodes s’adresse à tous les fidèles orthodoxes (hommes et femmes, garçons et filles) de la Métropole de Rhodes mais aussi de l’étranger, qui désirent apprendre à chanter et servir au pupitre des chœurs de paroisses, sans distinction de sexe et d’âge. Les cours sont gratuits.

L'instiutt dispense des activités suivantes :

1. Apprentissage de l’hymnologie pour chantres/esses suivant la pratique, (cours gratuits).

2. Ecole de musique byzantine Conservatoire CORELLI pour ceux qui veulent étudier la théorie et la pratique de l’art de la psaltique sacrée. Scolarité de quatre ans ou de cinq ans certifiées soit par un certificat d’études de chant et pratique en musique byzantine ou soit un diplôme d’enseignant de musique ecclésiastique byzantine, seulement pour musiciens. (Cours gratuits).

3. Chœur byzantin et de musique traditionnelle d’enfants, d’hommes ou de femmes ou mixte de l’Institut d’hymnodie ecclésiastique (pour les élèves du primaire et du secondaire),

L'inscription à la nouvelle année scolaire 2017-2018 est en cours. Vous pouvez nous consulter sur la page Web.

Les intéressés peuvent contacter pour obtenir des informations le téléphone 6972464693 pour l’ensemble de l’île de Rhodes ou de l’étranger+306972464693 le P. Archimandrite Amphilochios Pikias par email.

