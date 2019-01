Le 8 janvier, Mgr Jean de Charioupolis s’est rendu à Sainte-Geneviève des-Bois pour présider la réunion préparatoire concernant la réfection de l’étanchéité de la crypte de l’église de la Dormition de la Mère de Dieu. » Au cours de la réunion l’architecte et les corps de métiers ont présenté le projet des futurs travaux en soulignant l’importance de la préservation de cette église historique et unique pour son architecture en France et en Europe. » Pour plus d’informations et pour soutenir financièrement les travaux, voir cette page.

