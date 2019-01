Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a présenté ses vœux de Noël aux chrétiens orthodoxes du pays. Il souligne notamment : « L’orthodoxie est la plus grande confession chrétienne en Azerbaïdjan, où les représentants de différentes religions et nations vivent dans la paix et le calme depuis les temps les plus reculés. Je tiens à noter avec satisfaction qu’aujourd’hui la communauté chrétienne orthodoxe, qui fait partie intégrante de notre société, participe activement, avec les membres des autres confessions, aux grands travaux d’édification menés en faveur du progrès de notre république, à la consolidation de la solidarité civique, contribue dignement au développement du climat de coopération et de confiance dans le pays. »

