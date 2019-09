« La perfection passe par notre capacité à nous humilier devant le prochain, au monastère et également dans la famille, afin de pouvoir aimer réellement » a souligné Mgr Joseph, métropolite d’Europe occidentale et méridionale de l’Église orthodoxe roumaine, dans l’homélie qu’il a prononcée à l’occasion de la fête patronale du monastère de Namur, qui est la seule communauté monastique roumaine de Belgique. Le métropolite a réaffirmé la nécessité de suivre le Christ et Son sacrifice salvifique sur la Croix par chaque geste, parole ou pensée que le chrétien manifeste dans sa vie. Le métropolite Joseph a adressé ses remerciements aux fidèles, aux institutions de Roumanie et de la diaspora qui ont soutenu l’achat du monastère, et continuent à présent à aider à la restauration du lieu de culte. Le dernier versement pour l’achat de l’église et de ses annexes a été effectué l’an passé. Le monastère a lancé, en 2018, un appel à la collecte de fonds et a réussi à réunir la somme nécessaire. Mgr Joseph a souligné l’esprit de sacrifice de mère higoumène Samuela et de toute la communauté monastique. Il a exhorté les fidèles présents à multiplier les « gestes de foi et d’amour autour des monastères et des paroisses » qu’il a appelés « des points de repère et d’orientation sûre de la vie chrétienne roumaine en Occident ». Le monastère de Namur est dédié à la Protection de la Mère de Dieu, saint Jean le Russe et saint Silouane l’Athonite.

Source (dont photographie) : Basilica