Formation musicale liturgique à Cologne – Juillet 2025

L’École de Musique Liturgique de l’Église orthodoxe russe hors-frontières en Europe annonce l’admission d’étudiants pour la nouvelle année d’études. Les cours se dérouleront; en russe, quotidiennement à l’église Saint-Pantéléïmon à Cologne (Allemagne).

Les étudiants se voient offrir un hébergement sur le terrain paroissial et trois repas gratuits par jour. Les cours se dérouleront en russe.

Il existe deux options de participation :

Pour ceux qui ne peuvent pas suivre le cours complet, un séminaire de formation de sept jours est proposé. L’objectif principal de cette option est de se familiariser avec le travail de l’école, d’acquérir certaines connaissances et compétences, ainsi qu’une expérience pratique de participation aux offices, et la possibilité de poser des questions d’intérêt à des enseignants expérimentés. Les participants qui terminent avec succès le séminaire ont la possibilité de passer au programme principal l’année suivante. Les cours du séminaire se dérouleront pendant la première semaine du 21 au 27 juillet 2025 avec les étudiants de première année à temps plein. La charge d’étude sera d’un peu plus de 40 heures. Les participants sont attendus le dimanche soir 20 juillet pour commencer les cours le lundi à 9h00. Le petit-déjeuner du lundi est fourni. Le coût de participation avec hébergement et repas est de 620,00 € pour cette option.

Programme principal pour chefs de chœur et chanteurs. Le cursus complet s’étend sur trois ans et repose sur des sessions d’été annuelles de deux semaines et deux années d’étude autonome sous la supervision d’un enseignant entre les sessions d’été. L’achèvement du cours complet et la réussite aux examens mènent à la certification. Cette année, les cours se dérouleront du 21 juillet au 1er août 2025. Le cours de deux semaines comprend près de 100 heures de matériel de cours magistraux, de sessions pratiques, de répétitions et de préparation aux offices, ainsi que la participation à des classes de maître. Les participants sont attendus le dimanche soir 20 juillet pour commencer les cours le lundi à 9h00. Le petit-déjeuner du lundi est fourni. Le coût des études avec hébergement et repas est de 990,00 € pour cette période.

Pour en savoir plus, et vous enregistre, cliquez ICI !