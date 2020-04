Jean-François Colosimo : le confinement « est une grande frustration et une contradiction parce que l’on célèbre l’affranchissement de l’humanité »

Jean-François Colosimo a été interrogé par Franceinfo sur les religions et le confinement. Il observe notamment : « Pour les chrétiens, Pâques qui s’inscrit dans cette mémoire de la Pâque juive, c’est l’affranchissement de la mort, le monde de la résurrection. Donc, là on a une grande privation parce qu’une religion qui n’est pas vécue c’est une grande frustration et une contradiction parce que ces fêtes célèbrent l’affranchissement de l’humanité. […] Ce n’est pas du tout une mauvaise chose. Les juifs ont souvent célébré Pessah de manière confinée, les chrétiens ont démarré dans les catacombes. Dans le christianisme, les moines sont des reclus volontaires, leur vie est solitaire et dans la prière. Donc, il y a une manière de se ressourcer sur l’histoire de l’Église et de ne pas se contenter de manifestations visibles. »

Source : Franceinfo