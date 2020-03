Jérusalem : déclaration des trois responsables des communautés gérant le Saint-Sépulcre

Notre monde traverse actuellement une période de crise et d’urgence, alors que de nombreux pays et nations luttent contre la propagation de Covod-19. Dans un grand nombre d’endroits du globe, l’infection se propage rapidement et le nombre de victimes ne cesse d’augmenter. L’organisation mondiale de la santé a déclaré la situation comme étant une pandémie mondiale.

Face à cette situation dangereuse, les gouvernements du monde entier se sont mobilisés pour résister et freiner la propagation de ce virus. Dans de nombreux endroits, des mesures sévères ont été adoptées, qui ont entraîné des restrictions de la circulation des personnes et n’ont permis de maintenir en état de fonctionnement que les infrastructures essentielles.

Cette situation dangereuse n’a pas épargné la Terre Sainte et la Ville Sainte de Jérusalem, où tous les fils d’Abraham – juifs, chrétiens et musulmans – adressent leurs prières au Dieu Tout-Puissant. Nous sommes appelés à vivre ce temps dans la foi et la confiance en la miséricorde du Seigneur et en sa protection pour toutes ses créatures.

Dans le même temps, il nous appartient de nous conformer aux instructions des autorités civiles compétentes, adoptées pour assurer la sécurité et le bien-être de l’ensemble de la population.

Par conséquent, nous, les chefs des Églises responsables de l’église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, demandons instamment à chacun de respecter pleinement les dispositions relatives à la santé publique, telles qu’elles sont publiées régulièrement.

Les communautés vivant au sein de l’église du Saint-Sépulcre poursuivront la vie habituelle de l’église en conformité avec les instructions pour la santé publique. Nous serons unis spirituellement dans notre volonté de perpétuer la longue tradition séculaire de prières continues dans l’église, même en ces temps difficiles où les pèlerins ne peuvent pas atteindre Jérusalem et où les fidèles locaux sont contraints de rester chez eux.

En conséquence, tout en maintenant l’église ouverte, nous invitons instamment les fidèles à :

– S’abstenir de tout rassemblement de plus de 10 personnes au même endroit et au même moment dans la Basilique.

– Maintenir une distance minimale de 2 mètres entre chaque personne.

– Eviter tout acte de dévotion qui pourrait inclure un contact physique, comme le fait de toucher et d’embrasser les pierres, de toucher les icônes, les vêtements et le personnel de la Basilique.

– Toujours respecter les instructions des autorités.

Le Saint-Sépulcre est le lieu ultime de l’espoir. L’espoir que la foi vaincra le doute, que la lumière vaincra les ténèbres et que la vie triomphera de la mort. Depuis ce lieu saint et en cette période de préparation spirituelle à Pâques et face à cette crise mondiale, nous joignons nos prières à celles des fidèles de toutes les religions, en demandant la fin de cette pandémie. Nous prions pour tous ceux qui sont touchés par le virus dans le monde entier et nous exprimons notre sympathie et notre gratitude à ceux qui aident et prennent soin des victimes.

Théophile III, patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem

Francesco Patton, custode de Terre Sainte

Nourhan Manougian, patriarche arménien de Jérusalem

Source