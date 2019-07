Le lundi 19 août sera le jour du 50ème anniversaire du pèlerinage annuel à Sainte-Radegonde de Talmont-sur-Gironde, pour la fête de la Transfiguration (selon le calendrier julien).

Ce fut à l’initiative de Nicolas Ossorguine (1924-2014), chef de chœur et professeur de rubriques à l’Institut Saint-Serge de Paris, et de son épouse Irène (+ 2016), secondés par leur fils Michel, qu’avait été créée et organisée cette manifestation. Le père Jean Ficot, curé de Merschers, mettait fraternellement à sa disposition l’église Sainte-Radegonde de Talmont. Elle comprenait : la liturgie de saint Jean Chrysostome et la bénédiction des fruits ; elle était précédée la veille au soir, par les vigiles, célébrées dans la forêt de Suzac, avec une confession générale d’un groupe restreint de pèlerins très orants et rémission individuelle des péchés par le prêtre ; elle était suivie par des agapes, sur le terrain des Ossorguine, en pleine forêt. Centré d’abord sur les fidèles de Saint-Serge, le pèlerinage s’étendit rapidement aux paroissiens des différentes églises de la région parisienne et d’autres villes de France.

Nicolas Ossorguine faisait venir de Paris, des membres du chœur qu’il avait formé à Saint-Serge, un chœur d’hommes, aux voix desquels venaient se joindre des voix masculines et féminines d’autres chorales parisiennes. La sonorité exceptionnelle de l’église, joyau de l’art roman, donnait un éclat particulier au déroulement de la liturgie ; le chant des prières, hymnes et tropaires, s’élevait sous les voûtes et remplissait toute l’église :

« Preobrazilsya Eci na gore Christe Boje… » , « Tu T’es transfiguré sur la montagne, O Christ Notre Dieu… »

Le soleil traversait le vitrail, pour éclairer le sanctuaire. Nous étions dans l’éternel présent, ce présent que Nicolas vivait en permanence, et savait nous le faire ressentir, nous le faire palper…

Du temps du père Jean Ficot, puis du père Abel Bernard avec lesquels Nicolas était entré en amitié, les agapes prenaient un caractère éminemment œcuménique :

Présidaient Nicolas, Irène, les pères Jean et Abel, avec le prêtre orthodoxe qui avait célébré la liturgie à Talmont, ainsi que Suzanne Vrinat (1902-2005), mère du Dr Louise Liamine-Vrinat, toutes deux paroissiennes de l’église de Saint-Georges de Didonne, en présence parfois du pasteur de Saint-Georges.

Un certain nombre de prêtres orthodoxes ont participé à ce pèlerinage annuel :

– A commencer par le père Alexei Kniazieff, recteur de la paroisse Saint-Serge et doyen de l’Institut de théologie. Ce fut lui qui célébra la 1ère liturgie en 1969.

– les pères :

– Jean-Pierre Renneteau en 1973, actuellement Mgr Jean de Charioupolis, évêque de l’Archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale (cathédrale Saint-Alexandre Nevski).

– Ioann Baïkoff, de l’église de Biarritz.

– Michel Ossorguine ( + ), cousin de Nicolas, recteur de la paroisse de Clamart.

– Élie, supérieur du monastère de la Transfiguration de Terrasson, accompagné par les moniales du monastère.

Citons également parmi les invités, les pères :

Elie Melia (+), recteur de l’église géorgienne Sainte-Nino et professeur de l’histoire de l’Église primitive à l’I.T.O.

Alexandre Hvostov (+), ancien aumônier de l’armée française en Algérie, accompagné de sa fille Nathalie, future moniale au monastère N.D. de Toute Protection à Bussy en Othe, sous le nom de mère Serge ( + )

André Fyrillas, recteur de l’église grecque de la rue de La Ferrière à Paris, et professeur à l’I.T.O. : il avait célébré les toutes premières liturgies dans la forêt de Suzac, dans les années 1965-1968.

le diacre Michel Storojenko, futur évêque de Claudiopolis (+ 2019 ).

Enfin, ces dernières années, sur invitation personnelle de Nicolas Ossorguine, le père Nestor, venu officier à Talmont d’abord en qualité de prêtre, ensuite en qualité d’évêque de Chersonèse. Il se fait remplacer actuellement par les pères Maxime et Joseph de la cathédrale orthodoxe russe de la Sainte-Trinité à Paris, quai Branly, Nicodème de la paroisse de Montgeron.

Après la longue maladie et le décès de Nicolas Ossoguine (+ 2014 ), initiateur et organisateur de cette fête de la Transfiguration en l’église Sainte-Radegonde à Talmont, c’est grâce à la volonté, la persévérance et l’expérience de Constantin Davidoff et de son épouse Nathalie (+2018 ), que le pèlerinage a pu continuer d’année en année. Chaque 19 août, le père Pascal Grégoire Delage, curé de Notre-Dame de Royan, fidèle à une tradition bientôt cinquantenaire, prête l’église de Talmont aux orthodoxes ; Il faut rappeler ici, que le père Delage porte un intérêt particulier à L’Église orthodoxe qu’il connait bien ; il a vécu au Mont Athos, et sa conférence récente sur mère Marie Skobtsov a eu un franc succès auprès des fidèles royannais.

Ces derniers temps, le nombre de personnes présentes à Talmont s’est réduit à une vingtaine de fidèles orthodoxes, auxquels se joignent quelques catholiques et quelques touristes…

Nous lançons un appel : que le lundi 19 août prochain, chacune et chacun vienne ou revienne à Talmont sur Gironde dans l’église Sainte-Radegonde, pour le jubilé de cette fête lumineuse de la Transfiguration. Et pour la gloire de Dieu.

Jean et Louise Liamine (jean.liamine(at)orange.fr)