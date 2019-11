La Communauté des frères de Taizé et la paroisse orthodoxe Saint-Césaire et Saint-Marcel de Chalon-sur-Saône, avec la bénédiction de Mgr Luka, organisent une journée de rencontre et de conférences qui se déroulera à Taizé le samedi 23 novembre, à partir de 9h30, sur le thème « La présence des femmes dans l’Église orthodoxe ».

« Car si la femme a été tirée de l’homme, l’homme naît de la femme et tout vient de Dieu. » (1 Cor. 11, 12)

Programme :

10h : Office des heures (tierces et sextes) et confessions.

10h30 : Divine liturgie (seuls les chrétiens orthodoxes peuvent communier).

12h15 : Prière commune avec les frères de la Communauté de Taizé.

13h00 : Déjeuner (prix : 7 euros à régler sur place). 14 H : Salutation de frère Aloïs, prieur de la communauté des frères de Taizé et introduction de la journée par le P. Romain Roux, recteur de la paroisse orthodoxe de Chalon-sur-Saône.

14h30 : Dimitra Koukoura, professeure d’homilétique à la faculté de théologie de Thessalonique : « Des femmes orthodoxes témoignent de l’Évangile dans la société contemporaine ».

15h30 : Sandrine Caneri, docteur en théologie, enseignante invitée à l’Institut orthodoxe Saint- Serge en exégèse patristique, présidente du C.O.D.J. (Chrétiens orthodoxes en dialogue avec les Juifs) et mandatée par l’A.E.O .F. pour le dialogue judéo-chrétien : « Féminité et épousailles dans les traditions juive et byzantine ».

16h 30 : Collation.

17h : Table ronde avec les conférencières.

18h : Fin de la journée.

Contact : Jean-Luc Plastrier-Pitteloud : tél 06.61.67.43.13 . E-mail : jean-luc.plastrier-pitteloud(at)neuf.fr